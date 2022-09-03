https://sputnik-georgia.ru/20220903/v-gruziyu-dostavili-telo-gruzina-voevavshego-na-ukraine-270046292.html

В Грузию доставили тело грузина, воевавшего на Украине

В Грузию доставили тело грузина, воевавшего на Украине

По последним данным, на Украине погибли уже 19 грузинских добровольцев 03.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-03T12:37+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. В Грузию доставили тело грузина, который воевал на Украине, сообщает Первый канал.Грузинский боец ​​Гела Гогия на рассвете был доставлен на родину. Члены семьи, родственники и граждане, собравшиеся в Тбилисском международном аэропорту, почтили тело грузина.С утра гражданская панихида проходит в столичной церкви Кашвети, а после тело военного перевезут на запад Грузии - в родной Сенаки. Его похоронят во вторник.Гела Гогия был участником войны в Абхазии. Последние годы жил на Украине. Гогия воевал в городе Краматорске. По словам его родственников, он попал под ракетный обстрел 26 августа. От полученных ранений мужчина скончался.По последним данным, на Украине погибли уже 19 грузинских добровольцев.Ранее власти Грузии заявили о неготовности вводить санкции против России и обеспечивать организованную отправку добровольцев на Украину. При этом было заявлено, что государство не запрещает ни одному гражданину в индивидуальном порядке, если у него есть желание, принимать участие в боевых действиях на Украине.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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