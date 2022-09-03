https://sputnik-georgia.ru/20220903/v-gruziyu-dostavili-telo-gruzina-voevavshego-na-ukraine-270046292.html
В Грузию доставили тело грузина, воевавшего на Украине
В Грузию доставили тело грузина, воевавшего на Украине
По последним данным, на Украине погибли уже 19 грузинских добровольцев 03.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-03T12:37+0400
2022-09-03T12:37+0400
2022-09-03T12:37+0400
грузия
новости
происшествия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/17/250134063_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6db217a0255583d19da8bd6766a6c2a6.jpg
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. В Грузию доставили тело грузина, который воевал на Украине, сообщает Первый канал.Грузинский боец Гела Гогия на рассвете был доставлен на родину. Члены семьи, родственники и граждане, собравшиеся в Тбилисском международном аэропорту, почтили тело грузина.С утра гражданская панихида проходит в столичной церкви Кашвети, а после тело военного перевезут на запад Грузии - в родной Сенаки. Его похоронят во вторник.Гела Гогия был участником войны в Абхазии. Последние годы жил на Украине. Гогия воевал в городе Краматорске. По словам его родственников, он попал под ракетный обстрел 26 августа. От полученных ранений мужчина скончался.По последним данным, на Украине погибли уже 19 грузинских добровольцев.Ранее власти Грузии заявили о неготовности вводить санкции против России и обеспечивать организованную отправку добровольцев на Украину. При этом было заявлено, что государство не запрещает ни одному гражданину в индивидуальном порядке, если у него есть желание, принимать участие в боевых действиях на Украине.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/17/250134063_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_6442835137edbc1121fe6c54fb52e433.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, украина
грузия, новости, происшествия, украина
В Грузию доставили тело грузина, воевавшего на Украине
По последним данным, на Украине погибли уже 19 грузинских добровольцев
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik.
В Грузию доставили тело грузина, который воевал на Украине, сообщает Первый канал
.
Грузинский боец Гела Гогия на рассвете был доставлен на родину. Члены семьи, родственники и граждане, собравшиеся в Тбилисском международном аэропорту, почтили тело грузина.
С утра гражданская панихида проходит в столичной церкви Кашвети, а после тело военного перевезут на запад Грузии - в родной Сенаки. Его похоронят во вторник.
Гела Гогия был участником войны в Абхазии. Последние годы жил на Украине. Гогия воевал в городе Краматорске. По словам его родственников, он попал под ракетный обстрел 26 августа. От полученных ранений мужчина скончался.
По последним данным, на Украине погибли уже 19 грузинских добровольцев.
Ранее власти Грузии заявили о неготовности вводить санкции против России и обеспечивать организованную отправку добровольцев на Украину. При этом было заявлено, что государство не запрещает ни одному гражданину в индивидуальном порядке, если у него есть желание, принимать участие в боевых действиях на Украине.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.