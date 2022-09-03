https://sputnik-georgia.ru/20220903/v-krupnom-rayone-tbilisi-vremenno-ogranichat-elektrosnabzhenie--270046658.html

В крупном районе Тбилиси временно ограничат электроснабжение

В крупном районе Тбилиси временно ограничат электроснабжение

Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт - после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится 03.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-03T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена в тбилисском районе Глдани в связи с проведением неотложных работ 4 сентября, сообщили в компании "Теласи".В частности, с 01:00 до 05:00 часов ограничения коснутся жителей VII микрорайона Глданского массива, VIII микрорайон Глданского массива (частично), поселка Глданского оврага, ул. Хизанишвили (частично), Хергиани, Джанджгава и Зиракишвили.С 04:00 до 08:00 часов света не будет у населения I, II, V, VI, VII микрорайонов Глданского массива (частично), поселка Глданула, села Глдани, поселка Глданского оврага, село Гиоргицминда, ул. Омара Хизанишвили (частично), Бадри Кобахидзе, Теймураза Батонишвили, Элеоноры Тер-Парсеговой-Махвиладзе, Хочос Тбис, Нугзара Каландадзе, Худия Борчалоэли, Рамаза Гогиашвили, Гиоргия Бабилодзе, Тетри Тбис, Хевиспири, Дранди, Бертубнис, Майсурадзе, Хергиани, Патара Тбис, Джанджгава, Качарава, Клары Квееси, Зуры Миракишвили и Карло Мебагишвили.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.

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