https://sputnik-georgia.ru/20220903/v-kutaisi-prokhodit-gastronomicheskiy-festival-zar-zeimi---foto-270055040.html

В Кутаиси проходит гастрономический фестиваль "Зар-зеими" - ФОТО

В Кутаиси проходит гастрономический фестиваль "Зар-зеими" - ФОТО

На празднике много напитков, еды, сладостей и приятной музыки 03.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-03T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Кутаиси принимает двухдневный гастрономический фестиваль-ярмарку "Зар-зеими", говорится в сообщении местной мэрии.Гостям праздника предлагают холодные, горячие, острые и сладкие блюда с настоящим грузинским вкусом и крафтовое пиво из разных уголков Грузии, имеретинское вино из семейных и небольших виноделен, а также мороженое ручной работы."Этот фестиваль служит знакомству с предпринимателями в масштабе региона и популяризации их продукции. Особенно важно, что все это происходит в нашем городе. Приоритетом нашего правительства является содействие малому и среднему бизнесу", - сказал мэр Кутаиси Иосеб Хахалеишвили.На сцене фестиваля выступят группы: Killages, Bad Habitz, The Black Marrows и Эреклэ Деисадзе с бэндом. Мероприятие проходит при поддержке мэрии Кутаиси и частных спонсоров.

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