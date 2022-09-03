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https://sputnik-georgia.ru/20220903/v-kutaisi-prokhodit-gastronomicheskiy-festival-zar-zeimi---foto-270055040.html
В Кутаиси проходит гастрономический фестиваль "Зар-зеими" - ФОТО
В Кутаиси проходит гастрономический фестиваль "Зар-зеими" - ФОТО
На празднике много напитков, еды, сладостей и приятной музыки 03.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-03T18:01+0400
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фестиваль
гастрономический туризм
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Кутаиси принимает двухдневный гастрономический фестиваль-ярмарку "Зар-зеими", говорится в сообщении местной мэрии.Гостям праздника предлагают холодные, горячие, острые и сладкие блюда с настоящим грузинским вкусом и крафтовое пиво из разных уголков Грузии, имеретинское вино из семейных и небольших виноделен, а также мороженое ручной работы."Этот фестиваль служит знакомству с предпринимателями в масштабе региона и популяризации их продукции. Особенно важно, что все это происходит в нашем городе. Приоритетом нашего правительства является содействие малому и среднему бизнесу", - сказал мэр Кутаиси Иосеб Хахалеишвили.На сцене фестиваля выступят группы: Killages, Bad Habitz, The Black Marrows и Эреклэ Деисадзе с бэндом. Мероприятие проходит при поддержке мэрии Кутаиси и частных спонсоров.
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кутаиси, грузия, новости, культура, фестиваль, гастрономический туризм
кутаиси, грузия, новости, культура, фестиваль, гастрономический туризм

В Кутаиси проходит гастрономический фестиваль "Зар-зеими" - ФОТО

18:01 03.09.2022
© Courtesy of Kutaisi City HallКутаиси принимает гастрономический фестиваль-ярмарку "Зар-зеими"
Кутаиси принимает гастрономический фестиваль-ярмарку Зар-зеими - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2022
© Courtesy of Kutaisi City Hall
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На празднике много напитков, еды, сладостей и приятной музыки
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Кутаиси принимает двухдневный гастрономический фестиваль-ярмарку "Зар-зеими", говорится в сообщении местной мэрии.
© Courtesy of Kutaisi City HallКутаиси принимает гастрономический фестиваль-ярмарку "Зар-зеими"
Кутаиси принимает гастрономический фестиваль-ярмарку Зар-зеими - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2022
Кутаиси принимает гастрономический фестиваль-ярмарку "Зар-зеими"
© Courtesy of Kutaisi City Hall
Гостям праздника предлагают холодные, горячие, острые и сладкие блюда с настоящим грузинским вкусом и крафтовое пиво из разных уголков Грузии, имеретинское вино из семейных и небольших виноделен, а также мороженое ручной работы.
© Courtesy of Kutaisi City HallКутаиси принимает гастрономический фестиваль-ярмарку "Зар-зеими"
Кутаиси принимает гастрономический фестиваль-ярмарку Зар-зеими - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2022
Кутаиси принимает гастрономический фестиваль-ярмарку "Зар-зеими"
© Courtesy of Kutaisi City Hall
"Этот фестиваль служит знакомству с предпринимателями в масштабе региона и популяризации их продукции. Особенно важно, что все это происходит в нашем городе. Приоритетом нашего правительства является содействие малому и среднему бизнесу", - сказал мэр Кутаиси Иосеб Хахалеишвили.
© Courtesy of Kutaisi City HallКутаиси принимает гастрономический фестиваль-ярмарку "Зар-зеими"
Кутаиси принимает гастрономический фестиваль-ярмарку Зар-зеими - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2022
Кутаиси принимает гастрономический фестиваль-ярмарку "Зар-зеими"
© Courtesy of Kutaisi City Hall
На сцене фестиваля выступят группы: Killages, Bad Habitz, The Black Marrows и Эреклэ Деисадзе с бэндом. Мероприятие проходит при поддержке мэрии Кутаиси и частных спонсоров.
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