В Кутаиси проходит гастрономический фестиваль "Зар-зеими" - ФОТО
© Courtesy of Kutaisi City HallКутаиси принимает гастрономический фестиваль-ярмарку "Зар-зеими"
© Courtesy of Kutaisi City Hall
На празднике много напитков, еды, сладостей и приятной музыки
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Кутаиси принимает двухдневный гастрономический фестиваль-ярмарку "Зар-зеими", говорится в сообщении местной мэрии.
© Courtesy of Kutaisi City HallКутаиси принимает гастрономический фестиваль-ярмарку "Зар-зеими"
Кутаиси принимает гастрономический фестиваль-ярмарку "Зар-зеими"
© Courtesy of Kutaisi City Hall
Гостям праздника предлагают холодные, горячие, острые и сладкие блюда с настоящим грузинским вкусом и крафтовое пиво из разных уголков Грузии, имеретинское вино из семейных и небольших виноделен, а также мороженое ручной работы.
© Courtesy of Kutaisi City HallКутаиси принимает гастрономический фестиваль-ярмарку "Зар-зеими"
Кутаиси принимает гастрономический фестиваль-ярмарку "Зар-зеими"
© Courtesy of Kutaisi City Hall
"Этот фестиваль служит знакомству с предпринимателями в масштабе региона и популяризации их продукции. Особенно важно, что все это происходит в нашем городе. Приоритетом нашего правительства является содействие малому и среднему бизнесу", - сказал мэр Кутаиси Иосеб Хахалеишвили.
© Courtesy of Kutaisi City HallКутаиси принимает гастрономический фестиваль-ярмарку "Зар-зеими"
Кутаиси принимает гастрономический фестиваль-ярмарку "Зар-зеими"
© Courtesy of Kutaisi City Hall
На сцене фестиваля выступят группы: Killages, Bad Habitz, The Black Marrows и Эреклэ Деисадзе с бэндом. Мероприятие проходит при поддержке мэрии Кутаиси и частных спонсоров.