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В регионах Грузии изъяли незаконное оружие и боеприпасы

В регионах Грузии изъяли незаконное оружие и боеприпасы

Преступления предусматривают наказание в виде тюремного заключения сроком до девяти лет 03.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-03T15:56+0400

2022-09-03T15:56+0400

2022-09-03T15:56+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий за последнее время в регионах Аджарии и Шида Картли задержали двух человек, изъяв у них незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы.В ходе обыска жилого дома задержанного полицейские изъяли огнестрельное оружие разного типа и боеприпасы. Также в доме у него нашли оружие, которое он сам кустарно изготовил.Второго обвиняемого полиция задержала в Карельском муниципалитете (регион Шида Картли): 52-летний мужчина хранил в доме автомат Калашникова, четыре обоймы и 215 патронов. Кроме того, в ходе обыска полиция изъяла высушенную марихуану и 49 кустов конопли.Кроме того, сотрудники Хашурского районного управления выявили еще один факт незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия и боеприпасов — в преступлении уличили 72-летнего подозреваемого. В ходе обыска его дома изъяли пистолет Макарова и 16 патронов.Уголовные дела возбуждены по статьям "Незаконное приобретение-хранение и изготовление огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконное приобретение-хранение марихуаны и незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства".По информации МВД, преступления предусматривают наказание в виде тюремного заключения сроком до девяти лет.

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грузия, происшествия, новости, мвд грузии, преступность в грузии