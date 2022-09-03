https://sputnik-georgia.ru/20220903/v-svaneti-na-sklone-gory-gorit-les-270046868.html

В Сванети на склоне горы горит лес

В Сванети на склоне горы горит лес

Латали находится в 9 километрах от Местия, на высоте 1300—1500 м 03.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-03T12:00+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Лес горит в Сванети на склоне горы в селе Латали - ожидается, что для тушения пожара будет подключен вертолет. По его словам, на данный момент трудно определить, в каких масштабах распространился огонь.Община Латали находится в 9 километрах от Местия на запад, на высоте 1300—1500 м, на слиянии двух рек Ингури и речки Мулахура. С южной стороны находится ледник и перевал Лайла. Через общину проходит главная транспортная магистраль Сванети - Местийская трасса на Зугдиди.

сванети

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сванети, новости, грузия, происшествия, пожар, лесной пожар