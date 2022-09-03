https://sputnik-georgia.ru/20220903/v-tbilisi-proydet-mezhdunarodnyy-literaturnyy-festival-269974250.html
В Тбилиси пройдет Международный литературный фестиваль
В Тбилиси пройдет Международный литературный фестиваль
В программе 2022 года примут участие 14 авторов из 11 стран 03.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-03T23:13+0400
2022-09-03T23:13+0400
2022-09-03T23:13+0400
тбилисский международный литературный фестиваль
культура
культурная жизнь грузии
грузия
анонсы
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Седьмой по счету Тбилисский международный литературный фестиваль (TIFL) пройдет с 9 по 14 сентября, говорится в сообщении Дома писателей.В 2022 году в программе участвуют 14 авторов из 11 стран. В течение недели будут проходить вечера поэзии, встречи с авторами и дискуссии. Более подробную информацию о программе фестиваля и авторах-участниках организаторы опубликуют позже.Фестиваль TIFL проводится ежегодно с 2015 года. Единственным исключением стал 2020 год, когда из-за ситуации с пандемией было проведено несколько онлайн-дискуссий.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
тбилисский международный литературный фестиваль, культура, культурная жизнь грузии, грузия, анонсы
тбилисский международный литературный фестиваль, культура, культурная жизнь грузии, грузия, анонсы
В Тбилиси пройдет Международный литературный фестиваль
В программе 2022 года примут участие 14 авторов из 11 стран
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Седьмой по счету Тбилисский международный литературный фестиваль (TIFL) пройдет с 9 по 14 сентября, говорится в сообщении Дома писателей.
В этом году темой фестиваля была выбрана идея "Дома" (на грузинском "шин") – концепция и архетип дома в культуре и литературе как значимая определяющая часть человеческой идентичности.
В 2022 году в программе участвуют 14 авторов из 11 стран. В течение недели будут проходить вечера поэзии, встречи с авторами и дискуссии. Более подробную информацию о программе фестиваля и авторах-участниках организаторы опубликуют позже.
Фестиваль TIFL проводится ежегодно с 2015 года. Единственным исключением стал 2020 год, когда из-за ситуации с пандемией было проведено несколько онлайн-дискуссий.