https://sputnik-georgia.ru/20220903/v-tbilisi-proydet-mezhdunarodnyy-literaturnyy-festival-269974250.html

В Тбилиси пройдет Международный литературный фестиваль

В Тбилиси пройдет Международный литературный фестиваль

В программе 2022 года примут участие 14 авторов из 11 стран 03.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-03T23:13+0400

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2022-09-03T23:13+0400

тбилисский международный литературный фестиваль

культура

культурная жизнь грузии

грузия

анонсы

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Седьмой по счету Тбилисский международный литературный фестиваль (TIFL) пройдет с 9 по 14 сентября, говорится в сообщении Дома писателей.В 2022 году в программе участвуют 14 авторов из 11 стран. В течение недели будут проходить вечера поэзии, встречи с авторами и дискуссии. Более подробную информацию о программе фестиваля и авторах-участниках организаторы опубликуют позже.Фестиваль TIFL проводится ежегодно с 2015 года. Единственным исключением стал 2020 год, когда из-за ситуации с пандемией было проведено несколько онлайн-дискуссий.

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тбилисский международный литературный фестиваль, культура, культурная жизнь грузии, грузия, анонсы