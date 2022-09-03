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Виноваты сами: Зубец о пяти причинах энергетического кризиса в Европе
Виноваты сами: Зубец о пяти причинах энергетического кризиса в Европе
Европейские страны десятилетиями шли к нарастающему сейчас энергетическому кризису и сами загнали себя в жесткий энергетический кризис, рассказал в интервью... 03.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-03T18:58+0400
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Причины кризиса разъяснил директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец. Как повсеместное продвижение зеленой энергетики поставило Европейский союз на грань развала? Почему все издержки кризиса ложатся на плечи обычных европейцев? Ударит ли кризис по европейской промышленности? Обо всем этом смотрите в видео.
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видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, видео

Виноваты сами: Зубец о пяти причинах энергетического кризиса в Европе

18:58 03.09.2022
© video: Sputnik
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Европейские страны десятилетиями шли к нарастающему сейчас энергетическому кризису и сами загнали себя в жесткий энергетический кризис, рассказал в интервью "Sputnik на русском" эксперт по экономическим вопросам
Причины кризиса разъяснил директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец. Как повсеместное продвижение зеленой энергетики поставило Европейский союз на грань развала? Почему все издержки кризиса ложатся на плечи обычных европейцев? Ударит ли кризис по европейской промышленности? Обо всем этом смотрите в видео.
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