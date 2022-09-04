https://sputnik-georgia.ru/20220904/epistolyarnye-kruzheva-gruzinskoy-politicheskoy-deystvitelnosti-270076871.html
Эпистолярные кружева грузинской политической действительности
Эпистолярные кружева грузинской политической действительности
Отношения правящей политической элиты Грузии с Келли Дегнан оживили в памяти колумниста Sputnik популярный в 80-е годы британский сатирический телесериал "Да... 04.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-04T21:56+0400
2022-09-04T21:56+0400
2022-09-04T22:26+0400
грузия
аналитика
келли дегнан
грузинская мечта
сша
посольство сша в грузии
колумнисты
обзор сми
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Впрочем, скандальные письма "четверки" покинувших "Грузинскую мечту" депутатов явно адресованы не только послу США в Грузии госпоже Келли Дегнан. Нетрудно догадаться, что не столько они, сколько сама правящая команда, формально отмежевавшись, пытается напомнить о себе и президентам, и премьер-министрам, политикам, международным структурам.Келли Дегнан в данном случае образ больше собирательный, нежели взятая на мушку конкретная цель. Как, собственно, и вымышленный персонаж сериала, с которого мы начали разговор. В нем популярный политик постоянно попадает в щекотливые ситуации и умело из них выкручивается. Причем, вся его деятельность сводится по существу к обычной демагогии. Именно этот момент, пожалуй, сделал сериал столь популярным: его адаптировали для радио и издали в виде книги.Не исключено, через некоторое время и письмами четверки "отступников" можно будет зачитываться, как удачными литературными эссе. А что? В них есть захватывающий сюжет, узнаваемые персоналии, проявляются человеческие слабости и царят бурные эмоции. Для литературы и журналистики более чем достаточно, особенно если сюжетные кружева подстроены под логику значительной части читателей. Но для реальной политики этого мало.Безусловно, талантливо и красочно уложенные аргументы помогают политикам отвлекать общественное внимание от нежелательных проблем, переваливать на кого-то вину за них. Однако для обещаний, заключений и обвинений рано или поздно требуются конкретика, факты, свидетельства. "Почему в Америке не происходит государственного переворота? – задает вопрос "Сакартвелос Республика" (26-28.08) и злорадно отвечает - Потому что там нет американского посольства!.." Колкость может показаться удачной и, надо полагать, льет бальзам на душу определенной части общества. Той, что не сомневается – американцы поддерживают "Нацдвижение" и старательно готовят почву для его прихода к власти.Тем не менее, существует и иная логика. Кстати, ничем не менее убедительная. Во-первых, почему, господа, вы решили, что Штаты настолько глупы, что станут продвигать политическую силу, которая – по вашим же утверждениям – является лузером, не имеющим поддержки населения?! Во-вторых, если Штаты настолько всемогущи – опять-таки вы сами так считаете – почему они власть в стране не поменяли до сих пор? Да и со "вторым фронтом" все непросто – грех наговаривать, но если кто пока и в выигрыше от затягивания украинского конфликта, то это Америка.Безусловно, в поведении американцев присутствуют субъективные моменты. Как справедливо заметил профессор Ладо Папава, они уверены, что одна и та же политическая сила должна править не больше двух сроков. Хотя это примерно то же, что и искусственно навязанная Михаилом Саакашвили заморская кукуруза. Для ухода "Мечты" должна, как минимум, появиться другая, широко поддержанная народом сила. Тут трудно не согласиться с лидером "Гирчи" Яго Хвичия: народ готов отказаться от "Мечты" - не готова оппозиция ("Ахали таоба", 26.08)!..К сожалению, подобная дипломатическая сдержанность в формулировках отличает посла не всегда. Видимо, сказывается многолетняя работа в военных структурах: в письмах и заявлениях Дегнан часто выдает себя едва ли не подкупающая прямолинейность военного человека, чуждого витиеватым замыслам и фразам.Не потому ли газеты с выраженной политической направленностью, как "Резонанси", "Ахали таоба", "Квирис палитра", не особенно охотно тиражируют критику в адрес посла. В отличии от тяготеющих к бульварности ультралевых (или ультраправых – толком не понять) изданий – "Асавал-Дасавали", "Грузия и мир". Эти отводят теме едва ли не целые развороты. Вряд ли кто из политологов сумеет припомнить другой подобный случай, когда посол иностранного государства мог бы конкурировать по популярности в прессе не только с местными политическими лидерами, но и с представителями шоу-бизнеса!..Справедливости ради следует признать, что изначально Дегнан сама подала повод в результате своего нестандартного и публично необычайно активного для дипломата поведения. Кое-кто даже провел аналогию между ней и вторым секретарем ЦК Компартии, которого в советскую эпоху назначала нам Москва. Однако могу засвидетельствовать, что вторые секретари в те времена столь явно свою миссию не проявляли.Не берусь оценить эффективность публичной активности американского посла во внутренних вопросах. Скажу только, что все это необычно и непривычно. Безусловно, США предпринимают усилия в пользу проведения в Грузии собственных интересов. Что, однако, не означает стремления к насильственной смене власти. А что до Келли Дегнан, то она сама поставила себя, как говорят боксеры, в открытую стойку. Посол могла бы не отвечать на неофициальные письма горстки депутатов или ограничиться сухой отпиской от имени своего ведомства. Практика общепринятая, и никто бы ее за это не осудил. Но Дегнан не удержалась и рванулась в дискуссию. Причем, неравную – для грузинских политиков демагогия стала, к сожалению, основным профессиональным занятием…Посол, к примеру, попыталась объяснить, что она не ставила целью хвалить НПО "Справедливые выборы", а лишь хотела отметить вклад этой организации. Однако в политике все это так не работает – слово сказано! Произнесена и неформальная фраза "гавриловская ночь", за которую "Асавал-Дасавали" (22-28.08) сравнила лексику посла с языком оппозиционера Элене Хоштария.Припомнила ей газета и упоминание о 6 миллиардах, которые США потратили за эти годы на Грузию, упрекнув в том, что эти деньги пошли на финансирование элиты и агентов, а не нужды народа. Впрочем, как мы уже сказали, журналисты вправе выносить категорические заключения. Однако политикам-то должно быть понятно, что реальная политическая помощь выражается в создании демократической инфраструктуры, а не в раздаче карманных денег населению…Судя по всему, "Грузинская мечта" уже начала предвыборный "штурм". И объектом его стали не только партнеры, но и, как утверждает политолог Вахтанг Дзабирадзе ("Резонанси", 29.08), неправительственные организации и оппозиционные медиа.Что же касается западных политиков, то они, в отличии от решительно настроенной Келли Дегнан, пока предпочитают хранить молчание и не реагировать.По материалам грузинской прессыМнение автора может не совпадать с позицией редакции.
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Гоги Вардзиели
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23685/92/236859276_0:70:499:570_100x100_80_0_0_6091e44ab3eb0252bfd15aad628cc462.jpg
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Гоги Вардзиели
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23685/92/236859276_0:70:499:570_100x100_80_0_0_6091e44ab3eb0252bfd15aad628cc462.jpg
грузия, аналитика, келли дегнан, грузинская мечта, сша, посольство сша в грузии, колумнисты, обзор сми
грузия, аналитика, келли дегнан, грузинская мечта, сша, посольство сша в грузии, колумнисты, обзор сми
Эпистолярные кружева грузинской политической действительности
21:56 04.09.2022 (обновлено: 22:26 04.09.2022)
Отношения правящей политической элиты Грузии с Келли Дегнан оживили в памяти колумниста Sputnik популярный в 80-е годы британский сатирический телесериал "Да, господин премьер-министр!". Кажется, достаточно просто поменять в титрах премьера на посла
Впрочем, скандальные письма "четверки" покинувших "Грузинскую мечту" депутатов явно адресованы не только послу США в Грузии госпоже Келли Дегнан. Нетрудно догадаться, что не столько они, сколько сама правящая команда, формально отмежевавшись, пытается напомнить о себе и президентам, и премьер-министрам, политикам, международным структурам.
Келли Дегнан в данном случае образ больше собирательный, нежели взятая на мушку конкретная цель. Как, собственно, и вымышленный персонаж сериала, с которого мы начали разговор. В нем популярный политик постоянно попадает в щекотливые ситуации и умело из них выкручивается. Причем, вся его деятельность сводится по существу к обычной демагогии. Именно этот момент, пожалуй, сделал сериал столь популярным: его адаптировали для радио и издали в виде книги.
Не исключено, через некоторое время и письмами четверки "отступников" можно будет зачитываться, как удачными литературными эссе. А что? В них есть захватывающий сюжет, узнаваемые персоналии, проявляются человеческие слабости и царят бурные эмоции. Для литературы и журналистики более чем достаточно, особенно если сюжетные кружева подстроены под логику значительной части читателей. Но для реальной политики этого мало.
Безусловно, талантливо и красочно уложенные аргументы помогают политикам отвлекать общественное внимание от нежелательных проблем, переваливать на кого-то вину за них. Однако для обещаний, заключений и обвинений рано или поздно требуются конкретика, факты, свидетельства.
На наших глазах ничем не подкрепленные лозунги оппозиции стали восприниматься подавляющей частью общества как самонадеянный каприз. Тем не менее, "четверка" (или власть?), кажется, решила последовать тем же путем. И ее выпады были подхвачены.
"Почему в Америке не происходит государственного переворота? – задает вопрос "Сакартвелос Республика" (26-28.08) и злорадно отвечает - Потому что там нет американского посольства!.." Колкость может показаться удачной и, надо полагать, льет бальзам на душу определенной части общества. Той, что не сомневается – американцы поддерживают "Нацдвижение" и старательно готовят почву для его прихода к власти.
Тем не менее, существует и иная логика. Кстати, ничем не менее убедительная. Во-первых, почему, господа, вы решили, что Штаты настолько глупы, что станут продвигать политическую силу, которая – по вашим же утверждениям – является лузером, не имеющим поддержки населения?! Во-вторых, если Штаты настолько всемогущи – опять-таки вы сами так считаете – почему они власть в стране не поменяли до сих пор? Да и со "вторым фронтом" все непросто – грех наговаривать, но если кто пока и в выигрыше от затягивания украинского конфликта, то это Америка.
Безусловно, в поведении американцев присутствуют субъективные моменты. Как справедливо заметил профессор Ладо Папава, они уверены, что одна и та же политическая сила должна править не больше двух сроков. Хотя это примерно то же, что и искусственно навязанная Михаилом Саакашвили заморская кукуруза. Для ухода "Мечты" должна, как минимум, появиться другая, широко поддержанная народом сила. Тут трудно не согласиться с лидером "Гирчи" Яго Хвичия: народ готов отказаться от "Мечты" - не готова оппозиция ("Ахали таоба", 26.08)!..
Сама Келли Дегнан, отвергая обвинения в свой адрес, подчеркивает, что переложить на партнеров ответственность за поляризацию пытаются те, кто знают, что сами ответственны за нее ("Квирис палитра" 22-28.08).
К сожалению, подобная дипломатическая сдержанность в формулировках отличает посла не всегда. Видимо, сказывается многолетняя работа в военных структурах: в письмах и заявлениях Дегнан часто выдает себя едва ли не подкупающая прямолинейность военного человека, чуждого витиеватым замыслам и фразам.
Не потому ли газеты с выраженной политической направленностью, как "Резонанси", "Ахали таоба", "Квирис палитра", не особенно охотно тиражируют критику в адрес посла. В отличии от тяготеющих к бульварности ультралевых (или ультраправых – толком не понять) изданий – "Асавал-Дасавали", "Грузия и мир". Эти отводят теме едва ли не целые развороты. Вряд ли кто из политологов сумеет припомнить другой подобный случай, когда посол иностранного государства мог бы конкурировать по популярности в прессе не только с местными политическими лидерами, но и с представителями шоу-бизнеса!..
Справедливости ради следует признать, что изначально Дегнан сама подала повод в результате своего нестандартного и публично необычайно активного для дипломата поведения. Кое-кто даже провел аналогию между ней и вторым секретарем ЦК Компартии, которого в советскую эпоху назначала нам Москва. Однако могу засвидетельствовать, что вторые секретари в те времена столь явно свою миссию не проявляли.
Не берусь оценить эффективность публичной активности американского посла во внутренних вопросах. Скажу только, что все это необычно и непривычно. Безусловно, США предпринимают усилия в пользу проведения в Грузии собственных интересов. Что, однако, не означает стремления к насильственной смене власти.
Скорее, Штатам хотелось бы принудить правящую партию проявлять лояльность по отношению к себе. Остальное – гадание на кофейной гуще. В политике бывают союзники, но не бывает любимчиков, потому что это всегда плохо кончается.
А что до Келли Дегнан, то она сама поставила себя, как говорят боксеры, в открытую стойку. Посол могла бы не отвечать на неофициальные письма горстки депутатов или ограничиться сухой отпиской от имени своего ведомства. Практика общепринятая, и никто бы ее за это не осудил. Но Дегнан не удержалась и рванулась в дискуссию. Причем, неравную – для грузинских политиков демагогия стала, к сожалению, основным профессиональным занятием…
Посол, к примеру, попыталась объяснить, что она не ставила целью хвалить НПО "Справедливые выборы", а лишь хотела отметить вклад этой организации. Однако в политике все это так не работает – слово сказано! Произнесена и неформальная фраза "гавриловская ночь", за которую "Асавал-Дасавали" (22-28.08) сравнила лексику посла с языком оппозиционера Элене Хоштария.
Припомнила ей газета и упоминание о 6 миллиардах, которые США потратили за эти годы на Грузию, упрекнув в том, что эти деньги пошли на финансирование элиты и агентов, а не нужды народа. Впрочем, как мы уже сказали, журналисты вправе выносить категорические заключения. Однако политикам-то должно быть понятно, что реальная политическая помощь выражается в создании демократической инфраструктуры, а не в раздаче карманных денег населению…
Что при этом власть? Думаю, ей остается лишь удовлетворенно наблюдать за процессом. Замахиваться напрямую на заокеанских партнеров она, естественно, не станет, но продолжит формировать в глазах грузинской общественности видимость политического мужества и отваги. Благо, это у нее неплохо получается.
Судя по всему, "Грузинская мечта" уже начала предвыборный "штурм". И объектом его стали не только партнеры, но и, как утверждает политолог Вахтанг Дзабирадзе ("Резонанси", 29.08), неправительственные организации и оппозиционные медиа.
Что же касается западных политиков, то они, в отличии от решительно настроенной Келли Дегнан, пока предпочитают хранить молчание и не реагировать.
По материалам грузинской прессы
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.