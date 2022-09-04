https://sputnik-georgia.ru/20220904/epistolyarnye-kruzheva-gruzinskoy-politicheskoy-deystvitelnosti-270076871.html

Эпистолярные кружева грузинской политической действительности

Эпистолярные кружева грузинской политической действительности

Отношения правящей политической элиты Грузии с Келли Дегнан оживили в памяти колумниста Sputnik популярный в 80-е годы британский сатирический телесериал "Да... 04.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-04T21:56+0400

2022-09-04T21:56+0400

2022-09-04T22:26+0400

грузия

аналитика

келли дегнан

грузинская мечта

сша

посольство сша в грузии

колумнисты

обзор сми

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Впрочем, скандальные письма "четверки" покинувших "Грузинскую мечту" депутатов явно адресованы не только послу США в Грузии госпоже Келли Дегнан. Нетрудно догадаться, что не столько они, сколько сама правящая команда, формально отмежевавшись, пытается напомнить о себе и президентам, и премьер-министрам, политикам, международным структурам.Келли Дегнан в данном случае образ больше собирательный, нежели взятая на мушку конкретная цель. Как, собственно, и вымышленный персонаж сериала, с которого мы начали разговор. В нем популярный политик постоянно попадает в щекотливые ситуации и умело из них выкручивается. Причем, вся его деятельность сводится по существу к обычной демагогии. Именно этот момент, пожалуй, сделал сериал столь популярным: его адаптировали для радио и издали в виде книги.Не исключено, через некоторое время и письмами четверки "отступников" можно будет зачитываться, как удачными литературными эссе. А что? В них есть захватывающий сюжет, узнаваемые персоналии, проявляются человеческие слабости и царят бурные эмоции. Для литературы и журналистики более чем достаточно, особенно если сюжетные кружева подстроены под логику значительной части читателей. Но для реальной политики этого мало.Безусловно, талантливо и красочно уложенные аргументы помогают политикам отвлекать общественное внимание от нежелательных проблем, переваливать на кого-то вину за них. Однако для обещаний, заключений и обвинений рано или поздно требуются конкретика, факты, свидетельства. "Почему в Америке не происходит государственного переворота? – задает вопрос "Сакартвелос Республика" (26-28.08) и злорадно отвечает - Потому что там нет американского посольства!.." Колкость может показаться удачной и, надо полагать, льет бальзам на душу определенной части общества. Той, что не сомневается – американцы поддерживают "Нацдвижение" и старательно готовят почву для его прихода к власти.Тем не менее, существует и иная логика. Кстати, ничем не менее убедительная. Во-первых, почему, господа, вы решили, что Штаты настолько глупы, что станут продвигать политическую силу, которая – по вашим же утверждениям – является лузером, не имеющим поддержки населения?! Во-вторых, если Штаты настолько всемогущи – опять-таки вы сами так считаете – почему они власть в стране не поменяли до сих пор? Да и со "вторым фронтом" все непросто – грех наговаривать, но если кто пока и в выигрыше от затягивания украинского конфликта, то это Америка.Безусловно, в поведении американцев присутствуют субъективные моменты. Как справедливо заметил профессор Ладо Папава, они уверены, что одна и та же политическая сила должна править не больше двух сроков. Хотя это примерно то же, что и искусственно навязанная Михаилом Саакашвили заморская кукуруза. Для ухода "Мечты" должна, как минимум, появиться другая, широко поддержанная народом сила. Тут трудно не согласиться с лидером "Гирчи" Яго Хвичия: народ готов отказаться от "Мечты" - не готова оппозиция ("Ахали таоба", 26.08)!..К сожалению, подобная дипломатическая сдержанность в формулировках отличает посла не всегда. Видимо, сказывается многолетняя работа в военных структурах: в письмах и заявлениях Дегнан часто выдает себя едва ли не подкупающая прямолинейность военного человека, чуждого витиеватым замыслам и фразам.Не потому ли газеты с выраженной политической направленностью, как "Резонанси", "Ахали таоба", "Квирис палитра", не особенно охотно тиражируют критику в адрес посла. В отличии от тяготеющих к бульварности ультралевых (или ультраправых – толком не понять) изданий – "Асавал-Дасавали", "Грузия и мир". Эти отводят теме едва ли не целые развороты. Вряд ли кто из политологов сумеет припомнить другой подобный случай, когда посол иностранного государства мог бы конкурировать по популярности в прессе не только с местными политическими лидерами, но и с представителями шоу-бизнеса!..Справедливости ради следует признать, что изначально Дегнан сама подала повод в результате своего нестандартного и публично необычайно активного для дипломата поведения. Кое-кто даже провел аналогию между ней и вторым секретарем ЦК Компартии, которого в советскую эпоху назначала нам Москва. Однако могу засвидетельствовать, что вторые секретари в те времена столь явно свою миссию не проявляли.Не берусь оценить эффективность публичной активности американского посла во внутренних вопросах. Скажу только, что все это необычно и непривычно. Безусловно, США предпринимают усилия в пользу проведения в Грузии собственных интересов. Что, однако, не означает стремления к насильственной смене власти. А что до Келли Дегнан, то она сама поставила себя, как говорят боксеры, в открытую стойку. Посол могла бы не отвечать на неофициальные письма горстки депутатов или ограничиться сухой отпиской от имени своего ведомства. Практика общепринятая, и никто бы ее за это не осудил. Но Дегнан не удержалась и рванулась в дискуссию. Причем, неравную – для грузинских политиков демагогия стала, к сожалению, основным профессиональным занятием…Посол, к примеру, попыталась объяснить, что она не ставила целью хвалить НПО "Справедливые выборы", а лишь хотела отметить вклад этой организации. Однако в политике все это так не работает – слово сказано! Произнесена и неформальная фраза "гавриловская ночь", за которую "Асавал-Дасавали" (22-28.08) сравнила лексику посла с языком оппозиционера Элене Хоштария.Припомнила ей газета и упоминание о 6 миллиардах, которые США потратили за эти годы на Грузию, упрекнув в том, что эти деньги пошли на финансирование элиты и агентов, а не нужды народа. Впрочем, как мы уже сказали, журналисты вправе выносить категорические заключения. Однако политикам-то должно быть понятно, что реальная политическая помощь выражается в создании демократической инфраструктуры, а не в раздаче карманных денег населению…Судя по всему, "Грузинская мечта" уже начала предвыборный "штурм". И объектом его стали не только партнеры, но и, как утверждает политолог Вахтанг Дзабирадзе ("Резонанси", 29.08), неправительственные организации и оппозиционные медиа.Что же касается западных политиков, то они, в отличии от решительно настроенной Келли Дегнан, пока предпочитают хранить молчание и не реагировать.По материалам грузинской прессыМнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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