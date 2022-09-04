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Фролов: Для европейских политиков запуск проекта "Северный поток-2" – это капитуляция
Фролов: Для европейских политиков запуск проекта "Северный поток-2" – это капитуляция
"Газпром" проводит плановую проверку действующей турбины "Северного потока", работа которого прекращена. Однако для Европы обычная профилактика агрегата стала... 04.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-04T09:47+0400
2022-09-04T09:47+0400
2022-09-04T09:47+0400
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На самом же деле европейский рынок трещит по швам совсем не из-за последних событий и виновата в этом сама Европа, заявил в интервью "Sputnik на русском" заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Почему европейский рынок деградирует? Запустят ли в связи с проблемами поставок газа "Северный поток-2"? Почему турбины для газопровода могут не вернуться из Канады? Обо всем этом смотрите подробнее в нашем видео.
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россия, мультимедиа, видео, европа, северный поток-2, видео
россия, мультимедиа, видео, европа, северный поток-2, видео
Фролов: Для европейских политиков запуск проекта "Северный поток-2" – это капитуляция
"Газпром" проводит плановую проверку действующей турбины "Северного потока", работа которого прекращена. Однако для Европы обычная профилактика агрегата стала причиной для паники и поводом для новых обвинений о развязывании Россией экономического кризиса
На самом же деле европейский рынок трещит по швам совсем не из-за последних событий и виновата в этом сама Европа, заявил в интервью "Sputnik на русском" заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Почему европейский рынок деградирует? Запустят ли в связи с проблемами поставок газа "Северный поток-2"? Почему турбины для газопровода могут не вернуться из Канады?
Обо всем этом смотрите подробнее в нашем видео.