https://sputnik-georgia.ru/20220904/frolov-dlya-evropeyskikh-politikov-zapusk-proekta-severnyy-potok-2--eto-kapitulyatsiya-270066285.html

Фролов: Для европейских политиков запуск проекта "Северный поток-2" – это капитуляция

Фролов: Для европейских политиков запуск проекта "Северный поток-2" – это капитуляция

"Газпром" проводит плановую проверку действующей турбины "Северного потока", работа которого прекращена. Однако для Европы обычная профилактика агрегата стала... 04.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-04T09:47+0400

2022-09-04T09:47+0400

2022-09-04T09:47+0400

россия

мультимедиа

видео

европа

северный поток-2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/04/270066126_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9f583d4ad8599dedfbec15b99a94f135.jpg

На самом же деле европейский рынок трещит по швам совсем не из-за последних событий и виновата в этом сама Европа, заявил в интервью "Sputnik на русском" заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Почему европейский рынок деградирует? Запустят ли в связи с проблемами поставок газа "Северный поток-2"? Почему турбины для газопровода могут не вернуться из Канады? Обо всем этом смотрите подробнее в нашем видео.

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, мультимедиа, видео, европа, северный поток-2, видео