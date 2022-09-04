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Грузинский гребец-юниор во второй раз завоевал титул чемпиона мира
Грузинский гребец-юниор во второй раз завоевал титул чемпиона мира
Молодой грузинский спортсмен преодолел 500-метровую дистанцию за одну минуту и 53 секунды 04.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-04T16:14+0400
2022-09-04T16:14+0400
2022-09-04T16:30+0400
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Действующий чемпион мира, грузинский гребец Александр Цивцивадзе показал лучший результат на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров в венгерском Сегеде, сообщает Национальная федерация по гребле байдарках и каноэ Грузии.Молодой грузинский спортсмен преодолел 500-метровую дистанцию за одну минуту и 53 секунды.Чемпионат мира в венгерском Сенеге по гребле на байдарках и каноэ в двух возрастных категориях - до 18 и до 23 лет - стартовал 31 августа.
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грузия, спорт, новости
Грузинский гребец-юниор во второй раз завоевал титул чемпиона мира
16:14 04.09.2022 (обновлено: 16:30 04.09.2022)
Молодой грузинский спортсмен преодолел 500-метровую дистанцию за одну минуту и 53 секунды
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Действующий чемпион мира, грузинский гребец Александр Цивцивадзе показал лучший результат на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров в венгерском Сегеде, сообщает Национальная федерация по гребле байдарках и каноэ Грузии.
Молодой грузинский спортсмен преодолел 500-метровую дистанцию за одну минуту и 53 секунды.
Таким образом он защитил свой титул чемпиона, который завоевал в прошлом году в Португалии, теперь Александр Цивцивадзе - двукратный чемпион мира.
Чемпионат мира в венгерском Сенеге по гребле на байдарках и каноэ в двух возрастных категориях - до 18 и до 23 лет - стартовал 31 августа.