https://sputnik-georgia.ru/20220904/gruzinskiy-grebets-yunior-vo-vtoroy-raz-zavoeval-titul-chempiona-mira-270073511.html

Грузинский гребец-юниор во второй раз завоевал титул чемпиона мира

Грузинский гребец-юниор во второй раз завоевал титул чемпиона мира

Молодой грузинский спортсмен преодолел 500-метровую дистанцию за одну минуту и 53 секунды 04.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Действующий чемпион мира, грузинский гребец Александр Цивцивадзе показал лучший результат на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров в венгерском Сегеде, сообщает Национальная федерация по гребле байдарках и каноэ Грузии.Молодой грузинский спортсмен преодолел 500-метровую дистанцию за одну минуту и 53 секунды.Чемпионат мира в венгерском Сенеге по гребле на байдарках и каноэ в двух возрастных категориях - до 18 и до 23 лет - стартовал 31 августа.

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