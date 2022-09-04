https://sputnik-georgia.ru/20220904/k-mestu-tusheniya-pozhara-v-tbilisi-perestala-podavatsya-voda-270077769.html

К месту тушения пожара в Тбилиси перестала подаваться вода

К месту тушения пожара в Тбилиси перестала подаваться вода

Пожар все еще пытаются локализовать, но работы осложняет сильный ветер 04.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-04T23:17+0400

2022-09-04T23:17+0400

2022-09-04T23:22+0400

грузия

новости

происшествия

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

тбилиси

лесной пожар

georgian water and power

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Жители поселков Коджори, Кикети, Бетании, Квесети и Самадло остались без воды из-за аварийного отключения электроэнергии на насосной станции в Цавкиси, где уже несколько часов пытаются потушить пожар, сообщает водораспределительная компания Georgian Water and Power.О пожаре в Цавкиси стало известно в воскресенье вечером. Работу пожарных осложняет сильный ветер. По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, пока пожар все еще пытаются локализовать."Относительно вышеизложенного, на данный момент водоснабжение ограничено в поселках Коджори, Кикети, Бетания, Квесети и Самадло. Компания будет дополнительно распространять информацию о восстановлении подачи воды", — говорится в сообщении GWP.Водораспределительная компания отправляет абонентам короткие текстовые сообщения, в которых сообщает о причинах отключения и времени возобновления подачи воды.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, тбилиси, лесной пожар, georgian water and power