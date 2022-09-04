https://sputnik-georgia.ru/20220904/k-mestu-tusheniya-pozhara-v-tbilisi-perestala-podavatsya-voda-270077769.html
К месту тушения пожара в Тбилиси перестала подаваться вода
К месту тушения пожара в Тбилиси перестала подаваться вода
Пожар все еще пытаются локализовать, но работы осложняет сильный ветер 04.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-04T23:17+0400
2022-09-04T23:17+0400
2022-09-04T23:22+0400
грузия
новости
происшествия
служба по управлению чрезвычайными ситуациями
тбилиси
лесной пожар
georgian water and power
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24692/34/246923442_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_e4edcf2a03d768ce519d71840c1895a2.jpg
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Жители поселков Коджори, Кикети, Бетании, Квесети и Самадло остались без воды из-за аварийного отключения электроэнергии на насосной станции в Цавкиси, где уже несколько часов пытаются потушить пожар, сообщает водораспределительная компания Georgian Water and Power.О пожаре в Цавкиси стало известно в воскресенье вечером. Работу пожарных осложняет сильный ветер. По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, пока пожар все еще пытаются локализовать."Относительно вышеизложенного, на данный момент водоснабжение ограничено в поселках Коджори, Кикети, Бетания, Квесети и Самадло. Компания будет дополнительно распространять информацию о восстановлении подачи воды", — говорится в сообщении GWP.Водораспределительная компания отправляет абонентам короткие текстовые сообщения, в которых сообщает о причинах отключения и времени возобновления подачи воды.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24692/34/246923442_0:0:2671:2003_1920x0_80_0_0_82eec2dd9cd9a7214be73ec1efd39193.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, тбилиси, лесной пожар, georgian water and power
грузия, новости, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, тбилиси, лесной пожар, georgian water and power
К месту тушения пожара в Тбилиси перестала подаваться вода
23:17 04.09.2022 (обновлено: 23:22 04.09.2022)
Пожар все еще пытаются локализовать, но работы осложняет сильный ветер
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Жители поселков Коджори, Кикети, Бетании, Квесети и Самадло остались без воды из-за аварийного отключения электроэнергии на насосной станции в Цавкиси, где уже несколько часов пытаются потушить пожар, сообщает водораспределительная компания Georgian Water and Power.
О пожаре в Цавкиси стало известно в воскресенье вечером. Работу пожарных осложняет сильный ветер. По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, пока пожар все еще пытаются локализовать.
"Относительно вышеизложенного, на данный момент водоснабжение ограничено в поселках Коджори, Кикети, Бетания, Квесети и Самадло. Компания будет дополнительно распространять информацию о восстановлении подачи воды", — говорится в сообщении GWP.
Водораспределительная компания отправляет абонентам короткие текстовые сообщения, в которых сообщает о причинах отключения и времени возобновления подачи воды.