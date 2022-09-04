https://sputnik-georgia.ru/20220904/kakova-situatsiya-s-lesnymi-pozharami-na-podstupakh-k-tbilisi-270077119.html
Какова ситуация с лесными пожарами на подступах к Тбилиси
Какова ситуация с лесными пожарами на подступах к Тбилиси
Сложная ситуация наблюдается в поселке Цавкиси, здесь остаются открытые очаги возгорания 04.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-04T22:25+0400
2022-09-04T22:25+0400
2022-09-04T22:39+0400
грузия
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Пожар в поселке Цхнети близ Тбилиси удалось потушить, сообщают в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.Сразу несколько пожаров возникло близ Тбилиси в воскресенье вечером. К тушению из-за сильного ветра не подключается авиация.Спустя несколько часов пожарным удалось локализовать пожар в Напетвреби. На месте остаются бригады пожарных до полной ликвидации очагов.Более сложная ситуация наблюдается в поселке Цавкиси. Здесь остаются открытые очаги возгорания. Пожарные все еще пытаются локализовать огонь.Пока неизвестно, что послужило причиной возникновения пожара. Ничего не сообщается и о площади возгорания.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, тбилиси, лесной пожар
грузия, новости, происшествия, тбилиси, лесной пожар
Какова ситуация с лесными пожарами на подступах к Тбилиси
22:25 04.09.2022 (обновлено: 22:39 04.09.2022)
Сложная ситуация наблюдается в поселке Цавкиси, здесь остаются открытые очаги возгорания
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Пожар в поселке Цхнети близ Тбилиси удалось потушить, сообщают в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
Сразу несколько пожаров возникло близ Тбилиси в воскресенье вечером. К тушению из-за сильного ветра не подключается авиация.
Спустя несколько часов пожарным удалось локализовать пожар в Напетвреби. На месте остаются бригады пожарных до полной ликвидации очагов.
Более сложная ситуация наблюдается в поселке Цавкиси. Здесь остаются открытые очаги возгорания. Пожарные все еще пытаются локализовать огонь.
Пока неизвестно, что послужило причиной возникновения пожара. Ничего не сообщается и о площади возгорания.