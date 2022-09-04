https://sputnik-georgia.ru/20220904/kakova-situatsiya-s-lesnymi-pozharami-na-podstupakh-k-tbilisi-270077119.html

Какова ситуация с лесными пожарами на подступах к Тбилиси

Какова ситуация с лесными пожарами на подступах к Тбилиси

Сложная ситуация наблюдается в поселке Цавкиси, здесь остаются открытые очаги возгорания 04.09.2022, Sputnik Грузия

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тбилиси

лесной пожар

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Пожар в поселке Цхнети близ Тбилиси удалось потушить, сообщают в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.Сразу несколько пожаров возникло близ Тбилиси в воскресенье вечером. К тушению из-за сильного ветра не подключается авиация.Спустя несколько часов пожарным удалось локализовать пожар в Напетвреби. На месте остаются бригады пожарных до полной ликвидации очагов.Более сложная ситуация наблюдается в поселке Цавкиси. Здесь остаются открытые очаги возгорания. Пожарные все еще пытаются локализовать огонь.Пока неизвестно, что послужило причиной возникновения пожара. Ничего не сообщается и о площади возгорания.

тбилиси

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, лесной пожар