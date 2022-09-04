https://sputnik-georgia.ru/20220904/kogda-nachnetsya-ucheba-v-detskikh-sadakh-gruzii-270047200.html
Когда начнется учеба в детских садах Грузии?
Когда начнется учеба в детских садах Грузии?
Детские сады страны начнут учебно-воспитательный год одновременно с государственными школами 04.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-04T21:27+0400
2022-09-04T21:27+0400
2022-09-04T21:27+0400
детский сад
грузия
новости
общество
кахабер гванцеладзе
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Учебный год в тбилисских детских садах начнется 15 сентября – в столице появится один новопостроенный и один отремонтированный детский сад.Заместитель мэра Тбилиси Каха Гуледани вместе с главой ведомства Кахабером Гванцеладзе посетили расположенный в районе Мтацминда детский сад №155, восстановление аварийного здания которого к этому времени завершено.Новый детский сад №88, расположенный в Исанском районе, примет первый поток воспитанников 15 сентября. В детсаду, в среде современных стандартов, будут учиться до 250 детей.
тбилиси
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
детский сад, грузия, новости, общество, кахабер гванцеладзе, тбилиси
детский сад, грузия, новости, общество, кахабер гванцеладзе, тбилиси
Когда начнется учеба в детских садах Грузии?
Детские сады страны начнут учебно-воспитательный год одновременно с государственными школами
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Учебный год в тбилисских детских садах начнется 15 сентября – в столице появится один новопостроенный и один отремонтированный детский сад.
Заместитель мэра Тбилиси Каха Гуледани вместе с главой ведомства Кахабером Гванцеладзе посетили расположенный в районе Мтацминда детский сад №155, восстановление аварийного здания которого к этому времени завершено.
Новый детский сад №88, расположенный в Исанском районе, примет первый поток воспитанников 15 сентября. В детсаду, в среде современных стандартов, будут учиться до 250 детей.