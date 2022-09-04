https://sputnik-georgia.ru/20220904/kogda-nachnetsya-ucheba-v-detskikh-sadakh-gruzii-270047200.html

Когда начнется учеба в детских садах Грузии?

Когда начнется учеба в детских садах Грузии?

Детские сады страны начнут учебно-воспитательный год одновременно с государственными школами 04.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-04T21:27+0400

2022-09-04T21:27+0400

2022-09-04T21:27+0400

детский сад

грузия

новости

общество

кахабер гванцеладзе

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/1c/249831373_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_1ba542f6c801224cb546d75bcd8a6677.jpg

ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Учебный год в тбилисских детских садах начнется 15 сентября – в столице появится один новопостроенный и один отремонтированный детский сад.Заместитель мэра Тбилиси Каха Гуледани вместе с главой ведомства Кахабером Гванцеладзе посетили расположенный в районе Мтацминда детский сад №155, восстановление аварийного здания которого к этому времени завершено.Новый детский сад №88, расположенный в Исанском районе, примет первый поток воспитанников 15 сентября. В детсаду, в среде современных стандартов, будут учиться до 250 детей.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

детский сад, грузия, новости, общество, кахабер гванцеладзе, тбилиси