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https://sputnik-georgia.ru/20220904/kogda-nachnetsya-ucheba-v-detskikh-sadakh-gruzii-270047200.html
Когда начнется учеба в детских садах Грузии?
Когда начнется учеба в детских садах Грузии?
Детские сады страны начнут учебно-воспитательный год одновременно с государственными школами 04.09.2022, Sputnik Грузия
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детский сад
грузия
новости
общество
кахабер гванцеладзе
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Учебный год в тбилисских детских садах начнется 15 сентября – в столице появится один новопостроенный и один отремонтированный детский сад.Заместитель мэра Тбилиси Каха Гуледани вместе с главой ведомства Кахабером Гванцеладзе посетили расположенный в районе Мтацминда детский сад №155, восстановление аварийного здания которого к этому времени завершено.Новый детский сад №88, расположенный в Исанском районе, примет первый поток воспитанников 15 сентября. В детсаду, в среде современных стандартов, будут учиться до 250 детей.
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детский сад, грузия, новости, общество, кахабер гванцеладзе, тбилиси
детский сад, грузия, новости, общество, кахабер гванцеладзе, тбилиси

Когда начнется учеба в детских садах Грузии?

21:27 04.09.2022
© Pixabay / _Alicja_Воспитанники в детском саду
Воспитанники в детском саду - Sputnik Грузия, 1920, 04.09.2022
© Pixabay / _Alicja_
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Детские сады страны начнут учебно-воспитательный год одновременно с государственными школами
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Учебный год в тбилисских детских садах начнется 15 сентября – в столице появится один новопостроенный и один отремонтированный детский сад.
Заместитель мэра Тбилиси Каха Гуледани вместе с главой ведомства Кахабером Гванцеладзе посетили расположенный в районе Мтацминда детский сад №155, восстановление аварийного здания которого к этому времени завершено.
Новый детский сад №88, расположенный в Исанском районе, примет первый поток воспитанников 15 сентября. В детсаду, в среде современных стандартов, будут учиться до 250 детей.
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