https://sputnik-georgia.ru/20220904/kogda-v-gruzii-uvelichat-shtrafy-za-narusheniya-pdd-270051189.html

Когда в Грузии увеличат штрафы за нарушения ПДД?

Когда в Грузии увеличат штрафы за нарушения ПДД?

За все новые введенные запреты водители, помимо денег, будут расплачиваться своими баллами 04.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-04T09:01+0400

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пдд

ужесточение наказания за нарушение пдд

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Поправки в Кодекс административных нарушений и в закон "О дорожном движении", предполагающие введение новых запретов для автомобилистов и ужесточение правил дорожного движения, разработанные МВД Грузии, будут рассмотрены на заседании парламентского бюро 5 сентября, сообщает Первый канал.Согласно представленным МВД поправкам, в два раза вырастет штраф за превышение скорости более чем на 40 километров в час и составит 300 лари.А вот езда с затемненными стеклами, использование которых в Грузии запрещено без специального разрешения, обойдется водителям после принятия и вступления в силу поправок в десять раз дороже, в 500 лари вместо существующих на сегодня 50 лари.Также поправками вводится запрет на дрифт. Штраф в этом случае для водителей составит 300 лари. В законопроекте поясняется, что если указанное действие повлекло легкий ущерб транспортному средству, грузу, дороге, дорожному или другому сооружению, имуществу или телу человека, это влечет за собой штраф в размере 500 лари.Вводится запрет на управление списанным транспортным средством, снятым с учета. Это действие повлечет за собой штраф в размере 2 тысяч лари.Кроме того, будет запрещено управлять транспортным средством, шум от которого превышает установленные законом и правилами эксплуатации автомобиля нормам. Штраф за "шумное" транспортное средство составит 100 лари.Также закон предполагает введение новой системы оповещения о штрафах, которая решит проблему с непринятием акта о выписке штрафа.За все новые введенные запреты водители помимо денег будут расплачиваться своими баллами.В Грузии действует система баллов – на водительские права в начале года начисляются 100 баллов, которые сокращаются по мере совершения нарушений. По истечении лимита баллов автомобилист лишается прав.За первое полугодие 2022 года из-за несоблюдения правил дорожного движения баллы на правах потеряли 172 293 водителя. Полную сумму баллов израсходовали и лишились прав 17 водителей.

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пдд, ужесточение наказания за нарушение пдд, грузия, новости, общество