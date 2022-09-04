https://sputnik-georgia.ru/20220904/masshtabnye-pozhary-v-kazakhstane-obyavlena-evakuatsiya---video-270072475.html

Масштабные пожары в Казахстане: объявлена эвакуация - видео

Масштабные пожары в Казахстане: объявлена эвакуация - видео

Лесной пожар в Костанайской области на севере Казахстана перекинулся на близлежащие селения. Смотрите в видео, как проходят работы по ликвидации возгорания 04.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-04T15:40+0400

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казахстан

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пожар

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Лесные пожары на севере Казахстана стремительно растут. Из нескольких населенных пунктов эвакуировали почти 2 тыс человек. По последним данным МЧС, площадь пожара составила почти 9,5 тыс гектаров. Пострадали 10 человек, в том числе 3 спасателя.Тушение пожара в Костанайской области продолжается третьи сутки. Трудностей добавляют 36-градусная жара и сильный ветер.

казахстан

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