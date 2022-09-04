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Масштабные пожары в Казахстане: объявлена эвакуация - видео
Масштабные пожары в Казахстане: объявлена эвакуация - видео
Лесной пожар в Костанайской области на севере Казахстана перекинулся на близлежащие селения. Смотрите в видео, как проходят работы по ликвидации возгорания 04.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-04T15:40+0400
2022-09-04T15:40+0400
2022-09-04T15:40+0400
казахстан
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пожар
лесные пожары
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Лесные пожары на севере Казахстана стремительно растут. Из нескольких населенных пунктов эвакуировали почти 2 тыс человек. По последним данным МЧС, площадь пожара составила почти 9,5 тыс гектаров. Пострадали 10 человек, в том числе 3 спасателя.Тушение пожара в Костанайской области продолжается третьи сутки. Трудностей добавляют 36-градусная жара и сильный ветер.
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казахстан, мультимедиа, видео, пожар, лесные пожары, происшествия, в мире, видео
казахстан, мультимедиа, видео, пожар, лесные пожары, происшествия, в мире, видео
Масштабные пожары в Казахстане: объявлена эвакуация - видео
Лесной пожар в Костанайской области на севере Казахстана перекинулся на близлежащие селения. Смотрите в видео, как проходят работы по ликвидации возгорания
Лесные пожары на севере Казахстана стремительно растут. Из нескольких населенных пунктов эвакуировали почти 2 тыс человек.
По последним данным МЧС, площадь пожара составила почти 9,5 тыс гектаров. Пострадали 10 человек, в том числе 3 спасателя.
Тушение пожара в Костанайской области продолжается третьи сутки. Трудностей добавляют 36-градусная жара и сильный ветер.