https://sputnik-georgia.ru/20220904/muzh-vystrel-v-golovu-zhene-na-vostoke-gruzii---smi-270075821.html

Муж выстрел в голову жене на востоке Грузии - СМИ

Муж выстрел в голову жене на востоке Грузии - СМИ

Врачи приняли решение перевести ее в Тбилиси из-за крайне тяжелого состояния 04.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-04T19:31+0400

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грузия

происшествия

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Муж ранил жену в голову из огнестрельного оружия в селе Бодбе Сигнахского района Кахети, сообщают местные СМИ.По информации СМИ, женщина была доставлена в клинику "Архимед" в Цнори, но врачи приняли решение перевести ее в Тбилиси из-за крайне тяжелого состояния пациентки.Стал ли выстрел следствием конфликта между супругами или это был несчастный случай, пока неизвестно.МВД не подтверждает информацию о задержании мужчины.

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