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Муж выстрел в голову жене на востоке Грузии - СМИ
Муж выстрел в голову жене на востоке Грузии - СМИ
Врачи приняли решение перевести ее в Тбилиси из-за крайне тяжелого состояния 04.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-04T19:31+0400
2022-09-04T19:31+0400
2022-09-04T20:33+0400
грузия
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новости
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Муж ранил жену в голову из огнестрельного оружия в селе Бодбе Сигнахского района Кахети, сообщают местные СМИ.По информации СМИ, женщина была доставлена в клинику "Архимед" в Цнори, но врачи приняли решение перевести ее в Тбилиси из-за крайне тяжелого состояния пациентки.Стал ли выстрел следствием конфликта между супругами или это был несчастный случай, пока неизвестно.МВД не подтверждает информацию о задержании мужчины.
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грузия, происшествия, новости
грузия, происшествия, новости
Муж выстрел в голову жене на востоке Грузии - СМИ
19:31 04.09.2022 (обновлено: 20:33 04.09.2022)
Врачи приняли решение перевести ее в Тбилиси из-за крайне тяжелого состояния
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Муж ранил жену в голову из огнестрельного оружия в селе Бодбе Сигнахского района Кахети, сообщают местные СМИ.
По информации СМИ, женщина была доставлена в клинику "Архимед" в Цнори, но врачи приняли решение перевести ее в Тбилиси из-за крайне тяжелого состояния пациентки.
Стал ли выстрел следствием конфликта между супругами или это был несчастный случай, пока неизвестно.
МВД не подтверждает информацию о задержании мужчины.