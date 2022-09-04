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На пожаре в оружейном магазине в Казахстане погибли четыре человека
На пожаре в оружейном магазине в Казахстане погибли четыре человека
Огонь распространился на 8 частных жилых домов, также были повреждены припаркованные рядом с домом два легковых автомобиля 04.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-04T12:01+0400
2022-09-04T12:01+0400
2022-09-04T12:21+0400
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Четыре человека погибло при пожаре в охотничьем магазине в Костанае, Казахстан, сообщила Генеральная прокуратура республики. Крупный пожар начался в субботу в оружейном магазине в Костанае, произошла детонация боеприпасов. Согласно информации департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области, площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв м.В тушении пожара были задействованы 75 человек личного состава и 27 единиц техники. Огонь распространился на 8 частных жилых домов, также были повреждены припаркованные рядом с домом два легковых автомобиля.
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в мире, новости, происшествия, казахстан, пожар
в мире, новости, происшествия, казахстан, пожар
На пожаре в оружейном магазине в Казахстане погибли четыре человека
12:01 04.09.2022 (обновлено: 12:21 04.09.2022)
Огонь распространился на 8 частных жилых домов, также были повреждены припаркованные рядом с домом два легковых автомобиля
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Четыре человека погибло при пожаре в охотничьем магазине в Костанае, Казахстан, сообщила Генеральная прокуратура республики.
Крупный пожар начался в субботу в оружейном магазине в Костанае, произошла детонация боеприпасов. Согласно информации департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области, площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв м.
"В городе Костанай произошло возгорание охотничьего магазина "Оружейная палата". Пострадали 7 работников магазина, из них 4 погибли, 3 получили ожоги и госпитализированы", - говорится в сообщении ведомства, передал Sputnik Казахстан.
В тушении пожара были задействованы 75 человек личного состава и 27 единиц техники. Огонь распространился на 8 частных жилых домов, также были повреждены припаркованные рядом с домом два легковых автомобиля.