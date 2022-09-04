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На пожаре в оружейном магазине в Казахстане погибли четыре человека

На пожаре в оружейном магазине в Казахстане погибли четыре человека

Огонь распространился на 8 частных жилых домов, также были повреждены припаркованные рядом с домом два легковых автомобиля 04.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-04T12:01+0400

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Четыре человека погибло при пожаре в охотничьем магазине в Костанае, Казахстан, сообщила Генеральная прокуратура республики. Крупный пожар начался в субботу в оружейном магазине в Костанае, произошла детонация боеприпасов. Согласно информации департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области, площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв м.В тушении пожара были задействованы 75 человек личного состава и 27 единиц техники. Огонь распространился на 8 частных жилых домов, также были повреждены припаркованные рядом с домом два легковых автомобиля.

казахстан

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