https://sputnik-georgia.ru/20220904/na-severe-kazakhstana-bushuyut-lesnye-pozhary---video-270067080.html
На севере Казахстана бушуют лесные пожары - видео
На севере Казахстана бушуют лесные пожары - видео
Площадь лесных пожаров в Костанайской области Казахстана распространилась на десятки тысяч гектаров - погиб один человек. Смотрите в видео кадры ужасных... 04.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-04T10:45+0400
2022-09-04T10:45+0400
2022-09-04T12:41+0400
казахстан
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Общая площадь природных пожаров в Костанайской области, что на территории Казахстана, к утру 4 сентября достигла 43 тысяч гектаров.Лесной пожар возник в 2 сентября на севере Казахстана, а 3 сентября огонь распространился на ближайшие села, из которых спешно эвакуировали жителей - всего 1841 человек.Огонь повредил и уничтожил более 100 домов. В результате пожаров погиб один человек, пострадали 10, в том числе три сотрудника МЧС.
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Лесные пожары на севере Казахстана. Кадры МЧС Казахстана
Лесной пожар бушует на севере Казахстана, огонь достиг ближайших сел, жителей эвакуируют. Также возникла угроза возгорания на нефтебазе. Фото и видео МЧС республики.
2022-09-04T10:45+0400
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казахстан, мультимедиа, видео, происшествия, пожар, лесные пожары, в мире, видео
казахстан, мультимедиа, видео, происшествия, пожар, лесные пожары, в мире, видео
На севере Казахстана бушуют лесные пожары - видео
10:45 04.09.2022 (обновлено: 12:41 04.09.2022)
Площадь лесных пожаров в Костанайской области Казахстана распространилась на десятки тысяч гектаров - погиб один человек. Смотрите в видео кадры ужасных последствий
Общая площадь природных пожаров в Костанайской области, что на территории Казахстана, к утру 4 сентября достигла 43 тысяч гектаров.
Лесной пожар возник в 2 сентября на севере Казахстана, а 3 сентября огонь распространился на ближайшие села, из которых спешно эвакуировали жителей - всего 1841 человек.
Огонь повредил и уничтожил более 100 домов. В результате пожаров погиб один человек, пострадали 10, в том числе три сотрудника МЧС.