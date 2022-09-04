https://sputnik-georgia.ru/20220904/na-severe-kazakhstana-bushuyut-lesnye-pozhary---video-270067080.html

На севере Казахстана бушуют лесные пожары - видео

На севере Казахстана бушуют лесные пожары - видео

Площадь лесных пожаров в Костанайской области Казахстана распространилась на десятки тысяч гектаров - погиб один человек. Смотрите в видео кадры ужасных... 04.09.2022, Sputnik Грузия

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казахстан

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Общая площадь природных пожаров в Костанайской области, что на территории Казахстана, к утру 4 сентября достигла 43 тысяч гектаров.Лесной пожар возник в 2 сентября на севере Казахстана, а 3 сентября огонь распространился на ближайшие села, из которых спешно эвакуировали жителей - всего 1841 человек.Огонь повредил и уничтожил более 100 домов. В результате пожаров погиб один человек, пострадали 10, в том числе три сотрудника МЧС.

казахстан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лесные пожары на севере Казахстана. Кадры МЧС Казахстана Лесной пожар бушует на севере Казахстана, огонь достиг ближайших сел, жителей эвакуируют. Также возникла угроза возгорания на нефтебазе. Фото и видео МЧС республики. 2022-09-04T10:45+0400 true PT0M22S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

казахстан, мультимедиа, видео, происшествия, пожар, лесные пожары, в мире, видео