https://sputnik-georgia.ru/20220904/obama-poluchil-premiyu-amerikanskoy--teleakademii-270072705.html

Обама получил премию американской телеакадемии

Обама получил премию американской телеакадемии

Барак Обама был удостоен награды за повествование в первой серии фильма под названием "Мир чудес" 04.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-04T15:23+0400

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ТБИЛИСИ, 4 сен - Sputnik. Бывший президент США Барак Обама получил премию американской телеакадемии "Эмми" в категории "выдающийся рассказчик" за участие в качестве повествователя в документальном сериале "Наши великие национальные парки" от Netflix. Об этом сообщается на официальном сайте академии.В категории "выдающийся рассказчик", помимо Обамы, были представлены бывший американский баскетболист Карим Абдул-Джаббар, британский телеведущий Дэвид Аттенборо, комик Уолтер Камау Белл и кенийско-мексиканская актриса Лупита Нионго.Как отмечается в заявлении академии, экс-президент получил награду за повествование в первой серии под названием "Мир чудес" (A World of Wonder).Самый популярный в истории Twitter твит написал Обама >>Отметим, что "Наши великие национальные парки" - сериал Netflix, состоящий из пяти серий, снятых в Чили, Кении, США и Индонезии.Премия "Эмми" (Primetime Emmy) вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук и считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Судьбу награды определяют около 23 тысяч членов телеакадемии.

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в мире, новости, политика, культура, netflix, премия "эмми", барак обама