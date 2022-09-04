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Обама получил премию американской телеакадемии
Обама получил премию американской телеакадемии
Барак Обама был удостоен награды за повествование в первой серии фильма под названием "Мир чудес" 04.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-04T15:23+0400
2022-09-04T15:23+0400
2022-09-04T15:47+0400
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ТБИЛИСИ, 4 сен - Sputnik. Бывший президент США Барак Обама получил премию американской телеакадемии "Эмми" в категории "выдающийся рассказчик" за участие в качестве повествователя в документальном сериале "Наши великие национальные парки" от Netflix. Об этом сообщается на официальном сайте академии.В категории "выдающийся рассказчик", помимо Обамы, были представлены бывший американский баскетболист Карим Абдул-Джаббар, британский телеведущий Дэвид Аттенборо, комик Уолтер Камау Белл и кенийско-мексиканская актриса Лупита Нионго.Как отмечается в заявлении академии, экс-президент получил награду за повествование в первой серии под названием "Мир чудес" (A World of Wonder).Самый популярный в истории Twitter твит написал Обама >>Отметим, что "Наши великие национальные парки" - сериал Netflix, состоящий из пяти серий, снятых в Чили, Кении, США и Индонезии.Премия "Эмми" (Primetime Emmy) вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук и считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Судьбу награды определяют около 23 тысяч членов телеакадемии.
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в мире, новости, политика, культура, netflix, премия "эмми", барак обама
в мире, новости, политика, культура, netflix, премия "эмми", барак обама
Обама получил премию американской телеакадемии
15:23 04.09.2022 (обновлено: 15:47 04.09.2022)
Барак Обама был удостоен награды за повествование в первой серии фильма под названием "Мир чудес"
ТБИЛИСИ, 4 сен - Sputnik. Бывший президент США Барак Обама получил премию американской телеакадемии "Эмми" в категории "выдающийся рассказчик" за участие в качестве повествователя в документальном сериале "Наши великие национальные парки" от Netflix. Об этом сообщается на официальном сайте академии.
В категории "выдающийся рассказчик", помимо Обамы, были представлены бывший американский баскетболист Карим Абдул-Джаббар, британский телеведущий Дэвид Аттенборо, комик Уолтер Камау Белл и кенийско-мексиканская актриса Лупита Нионго.
Как отмечается в заявлении академии, экс-президент получил награду за повествование в первой серии под названием "Мир чудес" (A World of Wonder).
Отметим, что "Наши великие национальные парки" - сериал Netflix, состоящий из пяти серий, снятых в Чили, Кении, США и Индонезии.
Премия "Эмми" (Primetime Emmy) вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук и считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Судьбу награды определяют около 23 тысяч членов телеакадемии.