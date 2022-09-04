https://sputnik-georgia.ru/20220904/pozhar-v-lesu-na-zapade-gruzii-potushen-270069561.html

Пожар в лесу на западе Грузии потушен

Пожар в лесу на западе Грузии потушен

Горел нижний покров лиственного леса, работы по тушению пожара не прекращались всю ночь 04.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-04T13:02+0400

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2022-09-04T13:02+0400

грузия

новости

происшествия

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

лесной пожар

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Лесной пожар, возникший накануне вечером в лесу близ села Земо Хета Чохатаурского района Грузии, ликвидирован.Как сообщают в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, горел нижний покров лиственного леса. Работы по тушению пожара не прекращались всю ночь.По прогнозам грузинских синоптиков, ближе к вечеру воскресенья, 4 сентября, на всей территории Грузии ожидается дождь и понижение температуры воздуха на несколько градусов.Столбик термометра на западе Грузии почти неделю в дневные часы не опускался ниже отметки в 40 градусов.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, лесной пожар