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Пожар в лесу на западе Грузии потушен
Пожар в лесу на западе Грузии потушен
Горел нижний покров лиственного леса, работы по тушению пожара не прекращались всю ночь 04.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-04T13:02+0400
2022-09-04T13:02+0400
2022-09-04T13:02+0400
грузия
новости
происшествия
служба по управлению чрезвычайными ситуациями
лесной пожар
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Лесной пожар, возникший накануне вечером в лесу близ села Земо Хета Чохатаурского района Грузии, ликвидирован.Как сообщают в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, горел нижний покров лиственного леса. Работы по тушению пожара не прекращались всю ночь.По прогнозам грузинских синоптиков, ближе к вечеру воскресенья, 4 сентября, на всей территории Грузии ожидается дождь и понижение температуры воздуха на несколько градусов.Столбик термометра на западе Грузии почти неделю в дневные часы не опускался ниже отметки в 40 градусов.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, лесной пожар
грузия, новости, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, лесной пожар
Пожар в лесу на западе Грузии потушен
Горел нижний покров лиственного леса, работы по тушению пожара не прекращались всю ночь
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Лесной пожар, возникший накануне вечером в лесу близ села Земо Хета Чохатаурского района Грузии, ликвидирован.
Как сообщают в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, горел нижний покров лиственного леса. Работы по тушению пожара не прекращались всю ночь.
По прогнозам грузинских синоптиков, ближе к вечеру воскресенья, 4 сентября, на всей территории Грузии ожидается дождь и понижение температуры воздуха на несколько градусов.
Столбик термометра на западе Грузии почти неделю в дневные часы не опускался ниже отметки в 40 градусов.