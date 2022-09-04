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С сегодняшнего дня в Грузии похолодает
С сегодняшнего дня в Грузии похолодает
Уже к вечеру воскресенья ожидается распространение холодных и влажных воздушных масс 04.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-04T14:18+0400
2022-09-04T14:18+0400
2022-09-04T14:18+0400
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют значительное понижение температуры воздуха и дожди на территории страны с 4 сентября, сообщает Национальное агентство окружающей среды.В воскресенье ожидается распространение холодных и влажных воздушных масс, в связи с чем на большей части Западной Грузии и в некоторых районах Восточной ожидаются дожди, местами сильные. Будет дуть сильный западный ветер.На море ожидается шторм до трех баллов.
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грузия, новости, погода, прогноз погоды в грузии
грузия, новости, погода, прогноз погоды в грузии
С сегодняшнего дня в Грузии похолодает
Уже к вечеру воскресенья ожидается распространение холодных и влажных воздушных масс
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют значительное понижение температуры воздуха и дожди на территории страны с 4 сентября, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
В воскресенье ожидается распространение холодных и влажных воздушных масс, в связи с чем на большей части Западной Грузии и в некоторых районах Восточной ожидаются дожди, местами сильные. Будет дуть сильный западный ветер.
На море ожидается шторм до трех баллов.