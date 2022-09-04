Телавский международный музыкальный фестиваль Вирсаладзе пройдет в сентябре
© Courtesy of Telavi International Music FestivalТелавский международный музыкальный фестиваль Вирсаладзе
© Courtesy of Telavi International Music Festival
На сцене фестиваля выступят именитые музыканты и восходящие звезды классической музыки
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Телавский международный музыкальный фестиваль, основательницей которого является культовая грузинская пианистка Элисо Вирсаладзе, пройдет в городе Телави (регион Кахети) с 24 сентября по 1 октября, сообщают организаторы.
© Courtesy of Telavi International Music FestivalТелавский международный музыкальный фестиваль Вирсаладзе
Телавский международный музыкальный фестиваль Вирсаладзе
© Courtesy of Telavi International Music Festival
Перед зрителями выступят выдающиеся пианисты – Элисо Вирсаладзе и вьетнамец Данг Тхай Шон, а также лауреаты международных конкурсов – скрипачи Стелла Чен (США), Тимоти Чой (США, Канада) и Андрей Баранов (Россия), виолончелисты Алексей Шадрин (Украина), Александр Рудин и Александр Рамм (Россия).
© Courtesy of Telavi International Music FestivalТелавский международный музыкальный фестиваль Вирсаладзе
Телавский международный музыкальный фестиваль Вирсаладзе
© Courtesy of Telavi International Music Festival
На сцене выступит фестивальный оркестр, в состав которого войдут Тбилисский государственный камерный оркестр "Грузинская симфониетта", Грузинский национальный симфонический оркестр им. Е. Мичеладзе, оркестр Тбилисского государственного театра оперы и балета им. З. Палиашвили и музыканты, приглашенные из-за рубежа. Дирижер – давний друг фестиваля Ариэль Цукерман.
© Courtesy of Telavi International Music FestivalТелавский международный музыкальный фестиваль Вирсаладзе
Телавский международный музыкальный фестиваль Вирсаладзе
© Courtesy of Telavi International Music Festival
В рамках фестиваля традиционно пройдут профессиональные мастер-классы для студентов и учеников. Семинары проведут выдающие музыканты из разных стран.
© Courtesy of Telavi International Music FestivalТелавский международный музыкальный фестиваль Вирсаладзе
Телавский международный музыкальный фестиваль Вирсаладзе
© Courtesy of Telavi International Music Festival
Фестиваль представляет Центр классической музыки при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии. Билеты на фестиваль уже доступны в кассах и онлайн.