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Точный прогноз погоды в Батуми на 5-11 сентября

Точный прогноз погоды в Батуми на 5-11 сентября

До конца недели в Батуми будет дождливая погода, но в воскресенье снова выглянет солнце 04.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-04T12:33+0400

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. В понедельник, 5 сентября, в Батуми ожидается дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 25 градуса тепла.Во вторник, 6 сентября, в Батуми ожидается облачная погода. Максимальная температура воздуха днем составит 24 градуса, ночью – 22 градуса. Максимальная скорость ветра 15 м/с.В среду, 7 сентября, в Батуми синоптики прогнозируют солнечную погоду. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 19 градусов. Днем воздух прогреется до 23 градусов тепла.В четверг, 8 сентября, в Батуми ожидается переменная облачность, временами дождь. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 16 градусов, а днем – 23 градуса тепла.В пятницу, 9 сентября, в Батуми ожидается облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 16 градусов. Днем – 27 градусов тепла. Максимальная скорость ветра 15 м/с.В субботу, 10 сентября, в Батуми осадков не ожидается, будет облачно. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 18 градусов. А днем температура поднимется максимум до 28 градусов тепла.В воскресенье, 11 сентября, в Батуми в течение дня будет солнечно. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 19 градусов, а днем поднимется максимум до 29 градусов тепла.

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грузия, новости, погода, батуми, прогноз погоды в батуми