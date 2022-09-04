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В Тбилиси пытаются потушить сразу несколько пожаров
В Тбилиси пытаются потушить сразу несколько пожаров
На местах пожара мобилизованы бригады пожарных 04.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-04T20:49+0400
2022-09-04T20:49+0400
2022-09-04T21:24+0400
грузия
новости
происшествия
служба по управлению чрезвычайными ситуациями
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Пожарные в эти минуты пытаются локализовать огонь в поселке Цхнети близ Тбилиси, фотографии и видео нескольких очагов возгорания появились в социальной сети.Как сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями, на месте мобилизованы бригады пожарных, идет процесс тушения.Кроме того, с еще одним пожаров борются в Цавкиси близ Тбилиси. Горят сухие трава и кустарники.Причина возгорания на данный момент неизвестна.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, тбилиси
грузия, новости, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, тбилиси
В Тбилиси пытаются потушить сразу несколько пожаров
20:49 04.09.2022 (обновлено: 21:24 04.09.2022)
На местах пожара мобилизованы бригады пожарных
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Пожарные в эти минуты пытаются локализовать огонь в поселке Цхнети близ Тбилиси, фотографии и видео нескольких очагов возгорания появились в социальной сети.
Как сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями, на месте мобилизованы бригады пожарных, идет процесс тушения.
Кроме того, с еще одним пожаров борются в Цавкиси близ Тбилиси. Горят сухие трава и кустарники.
Причина возгорания на данный момент неизвестна.