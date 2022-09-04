https://sputnik-georgia.ru/20220904/v-tbilisi-pytayutsya-potushit-srazu-neskolko-pozharov-270076708.html

В Тбилиси пытаются потушить сразу несколько пожаров

В Тбилиси пытаются потушить сразу несколько пожаров

На местах пожара мобилизованы бригады пожарных 04.09.2022, Sputnik Грузия

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грузия

новости

происшествия

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Пожарные в эти минуты пытаются локализовать огонь в поселке Цхнети близ Тбилиси, фотографии и видео нескольких очагов возгорания появились в социальной сети.Как сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями, на месте мобилизованы бригады пожарных, идет процесс тушения.Кроме того, с еще одним пожаров борются в Цавкиси близ Тбилиси. Горят сухие трава и кустарники.Причина возгорания на данный момент неизвестна.

тбилиси

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грузия, новости, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, тбилиси