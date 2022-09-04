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Впервые в истории - грузинские ватерполисты сыграют в 1/4 чемпионата Европы

Впервые в истории - грузинские ватерполисты сыграют в 1/4 чемпионата Европы

Победа над сборной Нидерландов позволила сборной Грузии завоевать путевку на чемпионат мира 04.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Сборная Грузии по водному поло обыграла команду Нидерландов и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, который проходит в Хорватии.Первая четверть встречи прошла с небольшим преимуществом сборной Нидерландов - 3:2.Решающей стала вторая четверть, которую сборная Грузии выиграла 5:1 и ушла на перерыв с комфортным отрывом. В третьей четверти голландцы активизировались и попытались сократить разницу, но в итоге обе команды зафиксировали равный результат — 2:2 (9:6).Сборная Грузии по водному поло вышла в плей-офф чемпионата Европы >>В четвертой четверти сборная Грузии еще больше увеличила свое преимущество и разгромила соперника с убедительным счетом - 12:8.В четвертьфинале Грузия встретится с командой хозяев турнира сборной Хорватией.Победа над сборной Нидерландов позволила сборной Грузии завоевать путевку на чемпионат мира.Четвертьфиналы чемпионата состоятся 6 сентября, полуфиналы – 8 сентября, матч за третье место и финал – 10 сентября.Свой лучший результат сборная Грузии показала на последнем чемпионате Европы 2020 года в Венгрии, где вошла в десятку лучших команд Европы.

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