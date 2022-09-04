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"Враг государства" - что Трамп завил о Байдене

"Враг государства" - что Трамп завил о Байдене

По словам Трампа, речь Байдена была полна ненависти и злобы, но на следующее утро он забыл, что говорил 04.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Экс-президент США Дональд Трамп назвал нынешнего главу страны Джо Байдена "врагом государства", вступая на митинге в штате Пенсильвания.Заявление стало ответом на слова Байдена, которые он произнес в том же штате. Президент тогда заявил, что Трамп и республиканцы из движения его сторонников Make America Great Again (Сделаем Америку вновь великой) "представляют собой экстремизм, который угрожает самим основаниям нашей республики". Позднее Байден пояснил, что не считает "каждого сторонника Трампа угрозой стране".По его словам, речь Байдена была полна ненависти и злобы, но на следующее утро он забыл, что говорил.При этом Трамп решил процитировать Владимира Ленина."Он сказал: "Тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата". Пожалуй, выходит, что это правда", - заявил Трамп.Америка обсуждает, посадят ли Трампа >>Экс-президент, вероятно, имел в виду цитату, которая в оригинале звучала так: "Совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это - кто и как будет считать голоса". Экс-президент, вероятно, имел в виду цитату, которая в оригинале звучала так: "Совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это - кто и как будет считать голоса", которую чаще приписывают Иосифу Сталину.Трамп утверждает, что махинации, якобы имевшие место при подведении итогов выборов 2020 года, лишили его второго президентского срока, однако он не смог доказать это в судах.

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