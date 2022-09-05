Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220905/drama-na-vostoke-gruzii-muzh-vystrelil-zhene-v-golovu-270091713.html
Драма на востоке Грузии: муж выстрелил жене в голову
Драма на востоке Грузии: муж выстрелил жене в голову
Теперь мужчине грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение 05.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-05T14:19+0400
2022-09-05T14:19+0400
происшествия
новости
грузия
кахети
преступность в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/1e/268015301_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_66125e3db34bddd95f4f49e0a7a49466.jpg
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Сотрудники полиции региона Кахети задержали 27-летнего жителя села Бодбе по обвинению в попытке умышленного убийства члена семьи, сообщает пресс-служба МВД Грузии.Следствие установило, что обвиняемый во время конфликта ранил свою супругу выстрелом из охотничьего ружья. Пуля попала в голову. Раненую женщину доставили в больницу.Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого по горячим следам.В качестве вещественного доказательства полиция изъяла орудие преступления - охотничье ружье.По законодательству Грузии, совершенное преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением.
кахети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/1e/268015301_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b158afb87b79931f444b6291101a60fa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, новости, грузия, кахети, преступность в грузии
происшествия, новости, грузия, кахети, преступность в грузии

Драма на востоке Грузии: муж выстрелил жене в голову

14:19 05.09.2022
© photo: Sputnik / StringerПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 05.09.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Теперь мужчине грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Сотрудники полиции региона Кахети задержали 27-летнего жителя села Бодбе по обвинению в попытке умышленного убийства члена семьи, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Следствие установило, что обвиняемый во время конфликта ранил свою супругу выстрелом из охотничьего ружья. Пуля попала в голову. Раненую женщину доставили в больницу.
Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого по горячим следам.
В качестве вещественного доказательства полиция изъяла орудие преступления - охотничье ружье.
По законодательству Грузии, совершенное преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0