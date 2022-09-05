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Драма на востоке Грузии: муж выстрелил жене в голову
Драма на востоке Грузии: муж выстрелил жене в голову
Теперь мужчине грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение 05.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-05T14:19+0400
2022-09-05T14:19+0400
2022-09-05T14:19+0400
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Сотрудники полиции региона Кахети задержали 27-летнего жителя села Бодбе по обвинению в попытке умышленного убийства члена семьи, сообщает пресс-служба МВД Грузии.Следствие установило, что обвиняемый во время конфликта ранил свою супругу выстрелом из охотничьего ружья. Пуля попала в голову. Раненую женщину доставили в больницу.Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого по горячим следам.В качестве вещественного доказательства полиция изъяла орудие преступления - охотничье ружье.По законодательству Грузии, совершенное преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением.
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происшествия, новости, грузия, кахети, преступность в грузии
происшествия, новости, грузия, кахети, преступность в грузии
Драма на востоке Грузии: муж выстрелил жене в голову
Теперь мужчине грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Сотрудники полиции региона Кахети задержали 27-летнего жителя села Бодбе по обвинению в попытке умышленного убийства члена семьи, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Следствие
установило, что обвиняемый во время конфликта ранил свою супругу выстрелом из охотничьего ружья. Пуля попала в голову. Раненую женщину доставили в больницу.
Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого по горячим следам.
В качестве вещественного доказательства полиция изъяла орудие преступления - охотничье ружье.
По законодательству Грузии, совершенное преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением.