https://sputnik-georgia.ru/20220905/drama-na-vostoke-gruzii-muzh-vystrelil-zhene-v-golovu-270091713.html

Драма на востоке Грузии: муж выстрелил жене в голову

Драма на востоке Грузии: муж выстрелил жене в голову

Теперь мужчине грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение 05.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-05T14:19+0400

2022-09-05T14:19+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Сотрудники полиции региона Кахети задержали 27-летнего жителя села Бодбе по обвинению в попытке умышленного убийства члена семьи, сообщает пресс-служба МВД Грузии.Следствие установило, что обвиняемый во время конфликта ранил свою супругу выстрелом из охотничьего ружья. Пуля попала в голову. Раненую женщину доставили в больницу.Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого по горячим следам.В качестве вещественного доказательства полиция изъяла орудие преступления - охотничье ружье.По законодательству Грузии, совершенное преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением.

кахети

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происшествия, новости, грузия, кахети, преступность в грузии