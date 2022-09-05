https://sputnik-georgia.ru/20220905/ekonomist-ginko-ob-ekonomicheskoy-katastrofe-v-ssha-posle-vyborov-270110992.html

Экономист Гинько об экономической катастрофе в США после выборов

Экономист Гинько об экономической катастрофе в США после выборов

Европейские лидеры сами виноваты в том, что экономическая ситуация в Европе все больше ухудшается, несмотря на попытки властей обвинить в этом Россию... 05.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-05T18:29+0400

2022-09-05T18:29+0400

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Почему европейцы вышли на улицы? В чем главная ошибка Европейского ЦБ? Когда США свалятся в экономическую катастрофу вслед за Европой? Какие валюты выиграют от разгорающегося кризиса? Обо всем этом смотрите в видео. На вопросы ответил экономист, преподаватель РАНХИГС при Президенте России Владислав Гинько.

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