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Экономист Гинько об экономической катастрофе в США после выборов
Экономист Гинько об экономической катастрофе в США после выборов
Европейские лидеры сами виноваты в том, что экономическая ситуация в Европе все больше ухудшается, несмотря на попытки властей обвинить в этом Россию... 05.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-05T18:29+0400
2022-09-05T18:29+0400
2022-09-05T18:29+0400
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Почему европейцы вышли на улицы? В чем главная ошибка Европейского ЦБ? Когда США свалятся в экономическую катастрофу вслед за Европой? Какие валюты выиграют от разгорающегося кризиса? Обо всем этом смотрите в видео. На вопросы ответил экономист, преподаватель РАНХИГС при Президенте России Владислав Гинько.
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видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, видео
видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, видео
Экономист Гинько об экономической катастрофе в США после выборов
Европейские лидеры сами виноваты в том, что экономическая ситуация в Европе все больше ухудшается, несмотря на попытки властей обвинить в этом Россию, рассказал в интервью "Sputnik на русском" эксперт по вопросам экономики
Почему европейцы вышли на улицы? В чем главная ошибка Европейского ЦБ? Когда США свалятся в экономическую катастрофу вслед за Европой? Какие валюты выиграют от разгорающегося кризиса? Обо всем этом смотрите в видео. На вопросы ответил экономист, преподаватель РАНХИГС при Президенте России Владислав Гинько.