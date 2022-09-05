https://sputnik-georgia.ru/20220905/eto-vragi-gruzii---kaladze-o-ryade-evroparlamentariev-270101695.html

"Это враги Грузии" - Каладзе о ряде европарламентариев

"Это враги Грузии" - Каладзе о ряде европарламентариев

Некоторые евродепутаты только лишь притворяются друзьями Грузии, уверен Каладзе 05.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-05T16:01+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Калаздзе назвал врагами Грузии тех европарламентариев, которые говорят о деолигархизации.Европарламментарий Виола фон Крамон заявила, что всем странам, которые хотят стать членами Евросоюза, необходима деолигархизация. Крамон считает, что у Грузии есть эта проблема. Она также отметила, что развивающиеся за последнее время события в Грузии вызывают тревогу. По ее словам, в плане демократии нежелательно иметь в стране такого богатого бизнесмена, как Бидзина Иванишвили, который влияет на всю структуру.По его словам, нынешние власти также сделают все необходимое для осуществления реформ."Что касается тех требований, которые выдвинуты для предоставления стране статуса (страны-кандидата на вступление в ЕС - ред.), мы не раз заявляли, и еще раз повторю, что мы сделаем все, чтобы осуществить эти изменения", - подчеркнул Каладзе.При этом Каладзе отметил, что Иванишвили является меценатом, который внес огромный вклад в развитие Грузии."Вы всячески пытаетесь оклеветать и забросать его грязью, но ничего не получится. Этот человек всегда был на службе нашей страны, и так будет всегда", - отметил Каладзе.Деолигархизация является одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Ранее этот статус получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой.Премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что нет ни единого факта его участия в грузинской политике. По словам Гарибашвили, главным "доказательством" олигархического правления в Грузии называют лишь то обстоятельство, что он и несколько передовых членов правящей команды пришли в политику благодаря Иванишвили.

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