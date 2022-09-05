https://sputnik-georgia.ru/20220905/konservatory-britanii-vybrali-novogo-premer-ministra-270108538.html

Консерваторы Британии выбрали нового премьер-министра

Консерваторы Британии выбрали нового премьер-министра

Королева Великобритании примет Джонсона и Трасс в шотландском замке Балморал и поручит Трасс сформировать правительство от ее имени 05.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-05T16:43+0400

2022-09-05T16:43+0400

2022-09-05T16:43+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен - Sputnik. Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс победила в борьбе за пост лидера правящей Консервативной партии, следует из итогов внутрипартийного голосования, объявленных в понедельник.Трасс набрала 81,3 тысячи голосов консерваторов, бывший министр финансов Риши Сунак – 60,4 тысячи.Таким образом, она сменит на посту британского главу правительства Бориса Джонсона, сообщило РИА Новости.Формально действующий премьер Борис Джонсон передаст полномочия не раньше 6 сентября. В этот же день королева Великобритании примет обоих в шотландском замке Балморал, а на следующий день Трасс ответит на вопросы других парламентариев.Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.

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