https://sputnik-georgia.ru/20220905/konservatory-britanii-vybrali-novogo-premer-ministra-270108538.html
Консерваторы Британии выбрали нового премьер-министра
Консерваторы Британии выбрали нового премьер-министра
Королева Великобритании примет Джонсона и Трасс в шотландском замке Балморал и поручит Трасс сформировать правительство от ее имени 05.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-05T16:43+0400
2022-09-05T16:43+0400
2022-09-05T16:43+0400
в мире
новости
политика
великобритания
борис джонсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0b/268390818_0:151:3107:1898_1920x0_80_0_0_b322e0dae91e07678a76747fe202e702.jpg
ТБИЛИСИ, 5 сен - Sputnik. Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс победила в борьбе за пост лидера правящей Консервативной партии, следует из итогов внутрипартийного голосования, объявленных в понедельник.Трасс набрала 81,3 тысячи голосов консерваторов, бывший министр финансов Риши Сунак – 60,4 тысячи.Таким образом, она сменит на посту британского главу правительства Бориса Джонсона, сообщило РИА Новости.Формально действующий премьер Борис Джонсон передаст полномочия не раньше 6 сентября. В этот же день королева Великобритании примет обоих в шотландском замке Балморал, а на следующий день Трасс ответит на вопросы других парламентариев.Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
великобритания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0b/268390818_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_5ffc652767fbb65316b1a08246104a68.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, политика, великобритания, борис джонсон
в мире, новости, политика, великобритания, борис джонсон
Консерваторы Британии выбрали нового премьер-министра
Королева Великобритании примет Джонсона и Трасс в шотландском замке Балморал и поручит Трасс сформировать правительство от ее имени
ТБИЛИСИ, 5 сен - Sputnik. Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс победила в борьбе за пост лидера правящей Консервативной партии, следует из итогов внутрипартийного голосования, объявленных в понедельник.
Трасс набрала 81,3 тысячи голосов консерваторов, бывший министр финансов Риши Сунак – 60,4 тысячи.
Таким образом, она сменит на посту британского главу правительства Бориса Джонсона, сообщило РИА Новости
.
Формально действующий премьер Борис Джонсон передаст полномочия не раньше 6 сентября. В этот же день королева Великобритании примет обоих в шотландском замке Балморал, а на следующий день Трасс ответит на вопросы других парламентариев.
Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.