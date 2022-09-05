https://sputnik-georgia.ru/20220905/lesnoy-pozhar-na-vostoke-gruzii--poslednie-dannye-270083638.html

Лесной пожар на востоке Грузии – последние данные

Лесной пожар на востоке Грузии – последние данные

Опасности распространения огня на населенные пункты больше нет 05.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-05T11:48+0400

2022-09-05T11:48+0400

2022-09-05T11:48+0400

грузия

происшествия

новости

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

пожар

лесной пожар

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Работы по локализации и ликвидации пожара в лесу у села Шилда Кварельского района (регион Кахети) продолжаются в активном режиме уже пятые сутки, сообщает телеканал "Имеди".Вместе с сотрудниками Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, к тушению пожара подключены Силы обороны Грузии.На данном этапе опасности распространения и перемещения огня на населенные пункты нет. Процесс тушения замедляет сложный рельеф местности.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, происшествия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, пожар, лесной пожар