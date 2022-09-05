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Лесной пожар на востоке Грузии – последние данные
Лесной пожар на востоке Грузии – последние данные
Опасности распространения огня на населенные пункты больше нет 05.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-05T11:48+0400
2022-09-05T11:48+0400
2022-09-05T11:48+0400
грузия
происшествия
новости
служба по управлению чрезвычайными ситуациями
пожар
лесной пожар
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Работы по локализации и ликвидации пожара в лесу у села Шилда Кварельского района (регион Кахети) продолжаются в активном режиме уже пятые сутки, сообщает телеканал "Имеди".Вместе с сотрудниками Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, к тушению пожара подключены Силы обороны Грузии.На данном этапе опасности распространения и перемещения огня на населенные пункты нет. Процесс тушения замедляет сложный рельеф местности.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, пожар, лесной пожар
грузия, происшествия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, пожар, лесной пожар
Лесной пожар на востоке Грузии – последние данные
Опасности распространения огня на населенные пункты больше нет
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik.
Работы по локализации и ликвидации пожара в лесу у села Шилда Кварельского района (регион Кахети) продолжаются в активном режиме уже пятые сутки, сообщает телеканал "Имеди
".
Вместе с сотрудниками Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, к тушению пожара подключены Силы обороны Грузии.
"Больше нет угрозы появления новых очагов. Ведется обработка дымящихся очагов... Есть прогресс, так как у службы спасателей появилась возможность задействовать специальную технику, которая дает больше возможности для ликвидации дымящихся очагов", - заявил генерал бригады Роман Джохадзе.
На данном этапе опасности распространения и перемещения огня на населенные пункты нет. Процесс тушения замедляет сложный рельеф местности.