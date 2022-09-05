https://sputnik-georgia.ru/20220905/lyubiteley-skorosti-v-gruzii-budut-nakazyvat-strozhe-270088804.html

Любителей скорости в Грузии будут наказывать строже

Любителей скорости в Грузии будут наказывать строже

В Грузии ужесточают наказание за нарушение правил дорожного движения 05.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-05T12:12+0400

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новости

грузия

ираклий кадагишвили

дтп

автомобили

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Министерство внутренних Грузии планирует увеличить вдвое штраф за нарушение правил дорожного движения, сообщает телеканал "Имеди".Согласно инициативе МВД, ужесточаются санкции за превышение скорости. В частности, за превышение установленной скорости на 40 километров в час водитель в качестве штрафа будет платить 300 лари (более 100 долларов) вместо 150 лари (более 50 долларов). Также наказуемым становится преднамеренный занос автомобиля – так называемый дрифт.По словам депутата, ужесточение закона направлено на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий в стране. Соответствующая законодательная инициатива будет зарегистрирована на заседании бюро в понедельник.ДТП остаются одной из главных проблем в Грузии. Только за шесть месяцев 2022 года в Грузии произошло более 3 тысяч ДТП, в которых погибли более 170 человек. По данным правительства, на сегодняшний день на дорогах установлено 5 428 камер.Кроме того, в Грузии действует контроль скорости. В данный момент в стране уже работает 360 секций контроля скорости, которые покрывают 1,4 тысячи километров дорог.Умные камеры и секции контроля скорости позволяют контролировать движение на дорогах Грузии и штрафовать нарушителей, благодаря зафиксированным на видео фактам пренебрежения законом.

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новости, грузия, ираклий кадагишвили, дтп, автомобили, департамент автомобильных дорог