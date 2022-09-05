https://sputnik-georgia.ru/20220905/lyubiteley-skorosti-v-gruzii-budut-nakazyvat-strozhe-270088804.html
Любителей скорости в Грузии будут наказывать строже
Любителей скорости в Грузии будут наказывать строже
В Грузии ужесточают наказание за нарушение правил дорожного движения 05.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-05T12:12+0400
2022-09-05T12:12+0400
2022-09-05T12:55+0400
новости
грузия
ираклий кадагишвили
дтп
автомобили
департамент автомобильных дорог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1a/269810160_0:76:3372:1973_1920x0_80_0_0_6a5a90fa362a5b98376fa964a0c7f802.jpg
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Министерство внутренних Грузии планирует увеличить вдвое штраф за нарушение правил дорожного движения, сообщает телеканал "Имеди".Согласно инициативе МВД, ужесточаются санкции за превышение скорости. В частности, за превышение установленной скорости на 40 километров в час водитель в качестве штрафа будет платить 300 лари (более 100 долларов) вместо 150 лари (более 50 долларов). Также наказуемым становится преднамеренный занос автомобиля – так называемый дрифт.По словам депутата, ужесточение закона направлено на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий в стране. Соответствующая законодательная инициатива будет зарегистрирована на заседании бюро в понедельник.ДТП остаются одной из главных проблем в Грузии. Только за шесть месяцев 2022 года в Грузии произошло более 3 тысяч ДТП, в которых погибли более 170 человек. По данным правительства, на сегодняшний день на дорогах установлено 5 428 камер.Кроме того, в Грузии действует контроль скорости. В данный момент в стране уже работает 360 секций контроля скорости, которые покрывают 1,4 тысячи километров дорог.Умные камеры и секции контроля скорости позволяют контролировать движение на дорогах Грузии и штрафовать нарушителей, благодаря зафиксированным на видео фактам пренебрежения законом.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1a/269810160_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_801f5ca723679004a1fd72b62971ba9a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, ираклий кадагишвили, дтп, автомобили, департамент автомобильных дорог
новости, грузия, ираклий кадагишвили, дтп, автомобили, департамент автомобильных дорог
Любителей скорости в Грузии будут наказывать строже
12:12 05.09.2022 (обновлено: 12:55 05.09.2022)
В Грузии ужесточают наказание за нарушение правил дорожного движения
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik.
Министерство внутренних Грузии планирует увеличить вдвое штраф за нарушение правил дорожного движения, сообщает телеканал "Имеди
".
Согласно инициативе МВД, ужесточаются санкции за превышение скорости. В частности, за превышение установленной скорости на 40 километров в час водитель в качестве штрафа будет платить 300 лари (более 100 долларов) вместо 150 лари (более 50 долларов). Также наказуемым становится преднамеренный занос автомобиля – так называемый дрифт.
"Мы поэтапно ужесточаем административные штрафы и другие меры в этом направлении. Очередные подобные изменения планируются внести в закон", - заявил председатель парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклий Кадагишвили.
По словам депутата, ужесточение закона направлено на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий в стране. Соответствующая законодательная инициатива будет зарегистрирована на заседании бюро в понедельник.
ДТП остаются одной из главных проблем в Грузии. Только за шесть месяцев 2022 года в Грузии произошло более 3 тысяч ДТП, в которых погибли более 170 человек. По данным правительства, на сегодняшний день на дорогах установлено 5 428 камер.
Кроме того, в Грузии действует контроль скорости. В данный момент в стране уже работает 360 секций контроля скорости, которые покрывают 1,4 тысячи километров дорог.
Умные камеры и секции контроля скорости позволяют контролировать движение на дорогах Грузии и штрафовать нарушителей, благодаря зафиксированным на видео фактам пренебрежения законом.