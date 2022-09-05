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Мэрия Тбилиси завершила ремонт Метехского моста

Мэрия Тбилиси завершила ремонт Метехского моста

Работы на Метехском мосту обошлись столице в 1,7 млн лари 05.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-05T16:22+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Городские службы практически завершили ремонтные работы на Метехском мосту в Тбилиси, двустороннее автомобильное движение будет открыто уже сегодня вечером, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Ремонтные работы на Метехском мосту начались этой весной. Первый этап был завершен в июле, после чего автомобильное движение на отремонтированной части было восстановлено.В рамках проекта восстановления Метехского моста полностью заменены подземные коммуникации, устроена гидроизоляция с обеих сторон проезжей части, а также уложено новое асфальтобетонное покрытие на площади 2300 кв м.Также были обновлены и вымощены плиткой из натурального камня тротуары. Были полностью отремонтированы фасады и арки, восстановлены без изменения внешнего вида чугунные перила и ограждения.Работы на Метехском мосту провела городская служба развития инфраструктуры мэрии Тбилиси, на что из бюджета столицы было выделено 1,7 млн лари (более 585 тысяч долларов США).Метехский мост – это арочный мост через реку Кура в Тбилиси. Он соединяет площадь Вахтанга Горгасали с площадью Европы. Это старейшая мостовая переправа города.

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грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, сша, вахтанг горгасали, тбилсервис групп