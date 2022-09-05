https://sputnik-georgia.ru/20220905/meriya-tbilisi-zavershila-remont-metekhskogo-mosta-270108216.html
Мэрия Тбилиси завершила ремонт Метехского моста
Мэрия Тбилиси завершила ремонт Метехского моста
Работы на Метехском мосту обошлись столице в 1,7 млн лари 05.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-05T16:22+0400
2022-09-05T16:22+0400
2022-09-05T16:22+0400
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каха каладзе
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тбилсервис групп
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Городские службы практически завершили ремонтные работы на Метехском мосту в Тбилиси, двустороннее автомобильное движение будет открыто уже сегодня вечером, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Ремонтные работы на Метехском мосту начались этой весной. Первый этап был завершен в июле, после чего автомобильное движение на отремонтированной части было восстановлено.В рамках проекта восстановления Метехского моста полностью заменены подземные коммуникации, устроена гидроизоляция с обеих сторон проезжей части, а также уложено новое асфальтобетонное покрытие на площади 2300 кв м.Также были обновлены и вымощены плиткой из натурального камня тротуары. Были полностью отремонтированы фасады и арки, восстановлены без изменения внешнего вида чугунные перила и ограждения.Работы на Метехском мосту провела городская служба развития инфраструктуры мэрии Тбилиси, на что из бюджета столицы было выделено 1,7 млн лари (более 585 тысяч долларов США).Метехский мост – это арочный мост через реку Кура в Тбилиси. Он соединяет площадь Вахтанга Горгасали с площадью Европы. Это старейшая мостовая переправа города.
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грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, сша, вахтанг горгасали, тбилсервис групп
грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, сша, вахтанг горгасали, тбилсервис групп
Мэрия Тбилиси завершила ремонт Метехского моста
Работы на Метехском мосту обошлись столице в 1,7 млн лари
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Городские службы практически завершили ремонтные работы на Метехском мосту в Тбилиси, двустороннее автомобильное движение будет открыто уже сегодня вечером, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Ремонтные работы на Метехском мосту начались этой весной. Первый этап был завершен в июле, после чего автомобильное движение на отремонтированной части было восстановлено.
"В настоящее время идет последний этап работ – укладка дороги, который будет полностью завершен сегодня к вечеру. После этого "Тбилсервис Групп" очистит территорию и нанесет временную разметку. Будет открыто двустороннее автомобильное движение", - сказал Каладзе.
В рамках проекта восстановления Метехского моста полностью заменены подземные коммуникации, устроена гидроизоляция с обеих сторон проезжей части, а также уложено новое асфальтобетонное покрытие на площади 2300 кв м.
Также были обновлены и вымощены плиткой из натурального камня тротуары. Были полностью отремонтированы фасады и арки, восстановлены без изменения внешнего вида чугунные перила и ограждения.
Работы на Метехском мосту провела городская служба развития инфраструктуры мэрии Тбилиси, на что из бюджета столицы было выделено 1,7 млн лари (более 585 тысяч долларов США).
Метехский мост – это арочный мост через реку Кура в Тбилиси. Он соединяет площадь Вахтанга Горгасали с площадью Европы. Это старейшая мостовая переправа города.