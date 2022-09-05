https://sputnik-georgia.ru/20220905/minkultury-gruzii-nazvalo-sroki-podachi-zayavok-na-konkurs-kompozitorov-270089298.html

Минкультуры Грузии назвало сроки подачи заявок на конкурс композиторов

Минкультуры Грузии назвало сроки подачи заявок на конкурс композиторов

В течение месяца желающие смогут принять участие в национальном конкурсе 05.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-05T12:34+0400

2022-09-05T12:34+0400

2022-09-05T13:06+0400

новости

грузия

джансуг кахидзе

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24483/14/244831496_7:0:1045:584_1920x0_80_0_0_83ee0a956e7f0331b41828db98b5830f.png

ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Процесс подачи заявок для участия в Национальном конкурсе композиторов начинается 20 сентября, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.Цель конкурса – развитие национального композиторского искусства и популяризация творческой активности композиторов.Согласно условиям конкурса, работа, представленная в рамках конкурса, не должна быть опубликована или исполнена до участия в конкурсе, в противном случае заявка не будет рассмотрена либо будет снята с конкурса, как только факт будет обнаружен.Прием конкурсных заявок в министерстве культуры будет длиться до 20 октября. Далее принятые заявки будут переданы в музыкально-культурный центр имени Джансуга Кахидзе, который, в свою очередь, назначит жюри и выберет победителей конкурса.Музыкальные произведения принимаются в следующих номинациях: камерная музыка, симфоническая музыка, хоровая/вокальная музыка. Во всех категориях предусмотрены денежные награды для трех призеров. Информация о проектах-победителях будет опубликована на официальной странице министерства не позднее 15 декабря."Национальный конкурс композиторов" был учрежден Министерством культуры в апреле 2022 года совместно с музыкально-культурным центром имени Джансуга Кахидзе, а его общий бюджет составляет 65 тысяч лари (более 22,6 тысячи долларов).Конкурс будет проводиться раз в два года, и в нем смогут принять участие как граждане Грузии, так и композиторы-соотечественники, проживающие за рубежом. Конкурс будет проводиться в двух возрастных группах, для лиц от 17 до 25 лет и для лиц старше 25 лет.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, джансуг кахидзе, тбилиси