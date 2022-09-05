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Минкультуры Грузии назвало сроки подачи заявок на конкурс композиторов
Минкультуры Грузии назвало сроки подачи заявок на конкурс композиторов
В течение месяца желающие смогут принять участие в национальном конкурсе 05.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-05T12:34+0400
2022-09-05T12:34+0400
2022-09-05T13:06+0400
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Процесс подачи заявок для участия в Национальном конкурсе композиторов начинается 20 сентября, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.Цель конкурса – развитие национального композиторского искусства и популяризация творческой активности композиторов.Согласно условиям конкурса, работа, представленная в рамках конкурса, не должна быть опубликована или исполнена до участия в конкурсе, в противном случае заявка не будет рассмотрена либо будет снята с конкурса, как только факт будет обнаружен.Прием конкурсных заявок в министерстве культуры будет длиться до 20 октября. Далее принятые заявки будут переданы в музыкально-культурный центр имени Джансуга Кахидзе, который, в свою очередь, назначит жюри и выберет победителей конкурса.Музыкальные произведения принимаются в следующих номинациях: камерная музыка, симфоническая музыка, хоровая/вокальная музыка. Во всех категориях предусмотрены денежные награды для трех призеров. Информация о проектах-победителях будет опубликована на официальной странице министерства не позднее 15 декабря."Национальный конкурс композиторов" был учрежден Министерством культуры в апреле 2022 года совместно с музыкально-культурным центром имени Джансуга Кахидзе, а его общий бюджет составляет 65 тысяч лари (более 22,6 тысячи долларов).Конкурс будет проводиться раз в два года, и в нем смогут принять участие как граждане Грузии, так и композиторы-соотечественники, проживающие за рубежом. Конкурс будет проводиться в двух возрастных группах, для лиц от 17 до 25 лет и для лиц старше 25 лет.
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новости, грузия, джансуг кахидзе, тбилиси
новости, грузия, джансуг кахидзе, тбилиси
Минкультуры Грузии назвало сроки подачи заявок на конкурс композиторов
12:34 05.09.2022 (обновлено: 13:06 05.09.2022)
В течение месяца желающие смогут принять участие в национальном конкурсе
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Процесс подачи заявок для участия в Национальном конкурсе композиторов начинается 20 сентября, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.
Цель конкурса – развитие национального композиторского искусства и популяризация творческой активности композиторов.
Согласно условиям конкурса, работа, представленная в рамках конкурса, не должна быть опубликована или исполнена до участия в конкурсе, в противном случае заявка не будет рассмотрена либо будет снята с конкурса, как только факт будет обнаружен.
Прием конкурсных заявок в министерстве культуры будет длиться до 20 октября. Далее принятые заявки будут переданы в музыкально-культурный центр имени Джансуга Кахидзе, который, в свою очередь, назначит жюри и выберет победителей конкурса.
Музыкальные произведения принимаются в следующих номинациях: камерная музыка, симфоническая музыка, хоровая/вокальная музыка. Во всех категориях предусмотрены денежные награды для трех призеров. Информация о проектах-победителях будет опубликована на официальной странице министерства не позднее 15 декабря.
"Национальный конкурс композиторов" был учрежден Министерством культуры в апреле 2022 года совместно с музыкально-культурным центром имени Джансуга Кахидзе, а его общий бюджет составляет 65 тысяч лари (более 22,6 тысячи долларов).
Конкурс будет проводиться раз в два года, и в нем смогут принять участие как граждане Грузии, так и композиторы-соотечественники, проживающие за рубежом. Конкурс будет проводиться в двух возрастных группах, для лиц от 17 до 25 лет и для лиц старше 25 лет.