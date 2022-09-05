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Назван состав сборной Грузии по греко-римской борьбе на чемпионате мира
Назван состав сборной Грузии по греко-римской борьбе на чемпионате мира
В Белград поедут десять борцов в десяти весовых категориях 05.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-05T15:01+0400
2022-09-05T15:01+0400
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Сборная Грузии по греко-римской борьбе готовится к чемпионату мира, который стартует в столице Сербии 10 сентября, сообщает Федерация борьбы Грузии.В составе грузинской сборной в Белград поедут десять борцов в десяти весовых категориях:До поездки на ЧМ грузинские борцы собрались на предварительные сборы, которые продлятся еще два дня.Чемпионат мира по греко-римской борьбе пройдет в Белграде с 10 по 18 сентября.
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спорт, грузия, новости, тбилиси, сербия
спорт, грузия, новости, тбилиси, сербия
Назван состав сборной Грузии по греко-римской борьбе на чемпионате мира
В Белград поедут десять борцов в десяти весовых категориях
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Сборная Грузии по греко-римской борьбе готовится к чемпионату мира, который стартует в столице Сербии 10 сентября, сообщает Федерация борьбы Грузии.
В составе грузинской сборной в Белград поедут десять борцов в десяти весовых категориях:
87 кг – Роберт Коблиашвили
До поездки на ЧМ грузинские борцы собрались на предварительные сборы, которые продлятся еще два дня.
Чемпионат мира по греко-римской борьбе пройдет в Белграде с 10 по 18 сентября.