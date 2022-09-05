https://sputnik-georgia.ru/20220905/nazvan-sostav-sbornoy-gruzii-po-greko-rimskoy-borbe-na-chempionate-mira-270095269.html

Назван состав сборной Грузии по греко-римской борьбе на чемпионате мира

Назван состав сборной Грузии по греко-римской борьбе на чемпионате мира

В Белград поедут десять борцов в десяти весовых категориях 05.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Сборная Грузии по греко-римской борьбе готовится к чемпионату мира, который стартует в столице Сербии 10 сентября, сообщает Федерация борьбы Грузии.В составе грузинской сборной в Белград поедут десять борцов в десяти весовых категориях:До поездки на ЧМ грузинские борцы собрались на предварительные сборы, которые продлятся еще два дня.Чемпионат мира по греко-римской борьбе пройдет в Белграде с 10 по 18 сентября.

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