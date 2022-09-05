https://sputnik-georgia.ru/20220905/novyy-posol-es-vruchil-veritelnye-gramoty-prezidentu-gruzii-270111729.html

Новый посол ЕС вручил верительные грамоты президенту Грузии

Новый посол ЕС вручил верительные грамоты президенту Грузии

После официальной церемонии вручения верительных грамот президент провела встречу с послом с глазу на глаз 05.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-05T19:03+0400

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грузия

новости

политика

саломе зурабишвили

карл харцель

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Новый посол ЕС в Грузии Павел Герчинский вручил верительные грамоты президенту Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает Администрация президента.Герчинский сменил на посту посла ЕС Карла Харцеля, который в июле этого года покинул Грузию. К исполнению обязанностей Герчинский приступил 2 сентября.По информации пресс-службы главы государства, после официальной церемонии вручения верительных грамот президент провела встречу с послом с глазу на глаз.Сообщается, что беседа коснулась процесса интеграции Грузии в Евросоюз. Президент Грузии пожелала новому послу ЕС успешной работы.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , карл харцель