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Новый посол ЕС вручил верительные грамоты президенту Грузии
Новый посол ЕС вручил верительные грамоты президенту Грузии
После официальной церемонии вручения верительных грамот президент провела встречу с послом с глазу на глаз 05.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-05T19:03+0400
2022-09-05T19:03+0400
2022-09-05T19:03+0400
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саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Новый посол ЕС в Грузии Павел Герчинский вручил верительные грамоты президенту Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает Администрация президента.Герчинский сменил на посту посла ЕС Карла Харцеля, который в июле этого года покинул Грузию. К исполнению обязанностей Герчинский приступил 2 сентября.По информации пресс-службы главы государства, после официальной церемонии вручения верительных грамот президент провела встречу с послом с глазу на глаз.Сообщается, что беседа коснулась процесса интеграции Грузии в Евросоюз. Президент Грузии пожелала новому послу ЕС успешной работы.
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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , карл харцель
грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , карл харцель
Новый посол ЕС вручил верительные грамоты президенту Грузии
После официальной церемонии вручения верительных грамот президент провела встречу с послом с глазу на глаз
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Новый посол ЕС в Грузии Павел Герчинский вручил верительные грамоты президенту Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает Администрация президента.
Герчинский сменил на посту посла ЕС Карла Харцеля, который в июле этого года покинул Грузию. К исполнению обязанностей Герчинский приступил 2 сентября.
По информации пресс-службы главы государства, после официальной церемонии вручения верительных грамот президент провела встречу с послом с глазу на глаз.
Сообщается, что беседа коснулась процесса интеграции Грузии в Евросоюз. Президент Грузии пожелала новому послу ЕС успешной работы.