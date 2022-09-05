https://sputnik-georgia.ru/20220905/poslednie-pyat-mesyatsev-mediki-v-gruzii-kontroliruyut-situatsii-s-koronavirusom-270078508.html

Последние пять месяцев медики в Грузии контролируют ситуацию с коронавирусом

Последние пять месяцев медики в Грузии контролируют ситуацию с коронавирусом

В Грузии снизился суточный показатель заражения коронавирусом, что является положительной тенденцией, заявил врач 05.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-05T07:32+0400

2022-09-05T07:32+0400

2022-09-05T08:22+0400

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тенгиз церцвадзе

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Грузинские медики последние пять месяцев управляют коронавирусом как обычной респираторной инфекцией, рассказал директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 749 419 случаев инфицирования. За последнюю неделю от коронавируса выздоровели 14 486 человек. За последние семь дней из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались три пациента. С начала пандемии – 16 892.По его словам, состояние пациентов, которые вовремя сделали тест и приняли препараты Паксловид или Ремдесивир, не ухудшалось, также не было летальных исходов."На протяжении последних четырех месяцев ни один из пациентов, которые были протестированы в первые три дня, и им был поставлен диагноз, и согласно показаниям они приняли Паксловид или Ремдесивир, состояние никого из них не ухудшилось и никто не умер", - сказал Церцвадзе.По словам главного инфекциониста, в Грузии снизился суточный показатель заражения коронавирусом, что является положительной тенденцией.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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грузия, общество, новости, тенгиз церцвадзе