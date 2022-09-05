https://sputnik-georgia.ru/20220905/premer-nazval-ekonomicheskiy-rost-v-gruzii-bespretsedentnym-270113287.html

Премьер назвал экономический рост в Грузии беспрецедентным

Премьер назвал экономический рост в Грузии беспрецедентным

Нашей стране удается достичь двузначного экономического роста, что конечно же должно приветствоваться, заявил Гарибашвили 05.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-05T19:52+0400

2022-09-05T19:52+0400

2022-09-05T19:52+0400

грузия

экономика

новости

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Рост экономики Грузии беспрецедентно высокий в Европе и во всем мире в целом на фоне вызовов из-за событий на Украине, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.По статистике, реальный рост ВВП в июле 2022 года составил 9,7% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за семь месяцев с начала года составляет 10,3%."Это действительно беспрецедентно высокий экономический рост во всем мире. Вы знаете, что очень большие вызовы в Европе на фоне Украины. Не только в Европе, эти проблемы передались и всему миру. И на этом фоне нашей стране удается достичь двузначного экономического роста, что конечно же должно приветствоваться", - заявил премьер.Гарибашвили привел данные, которые положительно повлияли на общую картину роста экономики. Один из них –это экспорт, который вырос примерно на 40%, а также денежные переводы, которые в июле превысили 300 миллионов долларов, что на 46,8% больше, чем в июле 2021 года.По статистике, в июле больше всего денег перевели из России – 100,6 миллиона долларов, примерно в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, - это 39,8% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем.По данным статистики, уровень безработицы в Грузии во втором квартале 2022 года сократился на 4% по сравнению с аналогичными данными 2021 года и составил 18,1%.После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.

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грузия, экономика, новости, ираклий гарибашвили