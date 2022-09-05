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Серия пожаров в пригороде Тбилиси – что происходит сейчас?
Серия пожаров в пригороде Тбилиси – что происходит сейчас?
На тушение пожара и обработку очагов понадобилось около десяти часов 05.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-05T10:46+0400
2022-09-05T10:46+0400
2022-09-05T11:52+0400
грузия
происшествия
новости
тбилиси
пожар
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Пожар в поселке Цавкиси в пригороде грузинской столицы, где накануне была наиболее сложная ситуация, ликвидирован, сообщает телеканал "Имеди".Сразу несколько пожаров возникло близ Тбилиси в воскресенье вечером - на территории поселка Цавкиси, Цхнети и Напетвреби. К тушению пожара из-за сильного ветра не смогла подключиться авиация.На тушение пожара и обработку очагов пожарным-спасателям понадобилось около десяти часов. Всю ночь на месте работала спецтехника. Вместе с пожарными к работам были подключены десятки сотрудников департамента по особым заданиям.Очаги пожара возникли близ населенного пункта и была угроза распространения огня. Работы осложнялась из-за сильного ветра. На данный момент нигде нет задымления или открытых очагов возгорания. На всех трех локациях пожар удалось полностью ликвидировать.Что стало причиной серии пожаров - неизвестно. Точная площадь возгорания пока также неизвестна.
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, пожар
грузия, происшествия, новости, тбилиси, пожар
Серия пожаров в пригороде Тбилиси – что происходит сейчас?
10:46 05.09.2022 (обновлено: 11:52 05.09.2022)
На тушение пожара и обработку очагов понадобилось около десяти часов
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik.
Пожар в поселке Цавкиси в пригороде грузинской столицы, где накануне была наиболее сложная ситуация, ликвидирован, сообщает телеканал "Имеди
".
Сразу несколько пожаров возникло близ Тбилиси в воскресенье вечером - на территории поселка Цавкиси, Цхнети и Напетвреби. К тушению пожара из-за сильного ветра не смогла подключиться авиация.
На тушение пожара и обработку очагов пожарным-спасателям понадобилось около десяти часов. Всю ночь на месте работала спецтехника. Вместе с пожарными к работам были подключены десятки сотрудников департамента по особым заданиям.
Очаги пожара возникли близ населенного пункта и была угроза распространения огня. Работы осложнялась из-за сильного ветра. На данный момент нигде нет задымления или открытых очагов возгорания. На всех трех локациях пожар удалось полностью ликвидировать.
Что стало причиной серии пожаров - неизвестно. Точная площадь возгорания пока также неизвестна.