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Серия пожаров в пригороде Тбилиси – что происходит сейчас?

Серия пожаров в пригороде Тбилиси – что происходит сейчас?

На тушение пожара и обработку очагов понадобилось около десяти часов 05.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Пожар в поселке Цавкиси в пригороде грузинской столицы, где накануне была наиболее сложная ситуация, ликвидирован, сообщает телеканал "Имеди".Сразу несколько пожаров возникло близ Тбилиси в воскресенье вечером - на территории поселка Цавкиси, Цхнети и Напетвреби. К тушению пожара из-за сильного ветра не смогла подключиться авиация.На тушение пожара и обработку очагов пожарным-спасателям понадобилось около десяти часов. Всю ночь на месте работала спецтехника. Вместе с пожарными к работам были подключены десятки сотрудников департамента по особым заданиям.Очаги пожара возникли близ населенного пункта и была угроза распространения огня. Работы осложнялась из-за сильного ветра. На данный момент нигде нет задымления или открытых очагов возгорания. На всех трех локациях пожар удалось полностью ликвидировать.Что стало причиной серии пожаров - неизвестно. Точная площадь возгорания пока также неизвестна.

тбилиси

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