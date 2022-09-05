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Сильное землетрясение произошло на юго-западе Китая - более 20 человек погибло
Сильное землетрясение произошло на юго-западе Китая - более 20 человек погибло
В результате землетрясения были серьезно повреждены несколько домов, а также ряд инфраструктурных объектов 05.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-05T17:49+0400
2022-09-05T17:49+0400
2022-09-05T18:03+0400
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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Жертвами землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая в понедельник стали не менее 21 человека, сообщило Центральное телевидение Китая.Китайский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 6.8 балла в 12.52 по местному времени (8.52 тбс).Эпицентр располагался в уезде Лудин (Джагсамка) Гардзе-Тибетского автономного округа провинции Сычуань. Очаг землетрясения залегал на глубине 16 километров.В результате землетрясения в нескольких местах произошел обрыв проводов линии электропередачи, были серьезно повреждены несколько домов, а также ряд инфраструктурных объектов. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий землетрясения, работают спасатели.Председатель КНР Си Цзиньпин, как сообщало ранее Центральное телевидение Китая, поручил приложить все усилия для спасения пострадавших в результате землетрясения.
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в мире, новости, происшествия, китай, землетрясения в грузии
в мире, новости, происшествия, китай, землетрясения в грузии
Сильное землетрясение произошло на юго-западе Китая - более 20 человек погибло
17:49 05.09.2022 (обновлено: 18:03 05.09.2022)
В результате землетрясения были серьезно повреждены несколько домов, а также ряд инфраструктурных объектов
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Жертвами землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая в понедельник стали не менее 21 человека, сообщило Центральное телевидение Китая.
Китайский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 6.8 балла в 12.52 по местному времени (8.52 тбс).
"На данный момент землетрясение в уезде Лудин унесло жизни 21 человека, более 30 человек пострадали", - говорится в сообщении телевидения, передало РИА Новости
.
Эпицентр располагался в уезде Лудин (Джагсамка) Гардзе-Тибетского автономного округа провинции Сычуань. Очаг землетрясения залегал на глубине 16 километров.
В результате землетрясения в нескольких местах произошел обрыв проводов линии электропередачи, были серьезно повреждены несколько домов, а также ряд инфраструктурных объектов. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий землетрясения, работают спасатели.
Председатель КНР Си Цзиньпин, как сообщало ранее Центральное телевидение Китая, поручил приложить все усилия для спасения пострадавших в результате землетрясения.