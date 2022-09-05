https://sputnik-georgia.ru/20220905/silnoe-zemletryasenie-proizoshlo-na-yugo-zapade-kitaya---bolee-20-chelovek-pogiblo-270110558.html

Сильное землетрясение произошло на юго-западе Китая - более 20 человек погибло

Сильное землетрясение произошло на юго-западе Китая - более 20 человек погибло

В результате землетрясения были серьезно повреждены несколько домов, а также ряд инфраструктурных объектов 05.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-05T17:49+0400

2022-09-05T17:49+0400

2022-09-05T18:03+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Жертвами землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая в понедельник стали не менее 21 человека, сообщило Центральное телевидение Китая.Китайский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 6.8 балла в 12.52 по местному времени (8.52 тбс).Эпицентр располагался в уезде Лудин (Джагсамка) Гардзе-Тибетского автономного округа провинции Сычуань. Очаг землетрясения залегал на глубине 16 километров.В результате землетрясения в нескольких местах произошел обрыв проводов линии электропередачи, были серьезно повреждены несколько домов, а также ряд инфраструктурных объектов. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий землетрясения, работают спасатели.Председатель КНР Си Цзиньпин, как сообщало ранее Центральное телевидение Китая, поручил приложить все усилия для спасения пострадавших в результате землетрясения.

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