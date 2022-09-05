https://sputnik-georgia.ru/20220905/startuet-osennyaya-sessiya-parlamenta-gruzii---chto-na-povestke-270109036.html

Стартует осенняя сессия парламента Грузии - что на повестке?

Стартует осенняя сессия парламента Грузии - что на повестке?

В законодательном органе работают над выполнением 12 рекомендаций Евросоюза 05.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-05T17:27+0400

2022-09-05T17:27+0400

2022-09-05T17:27+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Первая неделя осенней сессии парламента Грузии будет довольно интенсивной и нагруженной, заявил глава законодательного органа страны Шалва Папуашвили журналистам.Парламент Грузии возобновит работу в рамках осенней сессии 6 сентября. Согласно регламенту парламента, осенняя сессия открывается в первый вторник сентября и закрывается в третью пятницу декабря.По его информации, парламенту предстоит заслушать ежегодный отчет Национальной комиссий по коммуникациям, Национального банка Грузии, Общественного вещателя, Агентства конкуренции, а также отчет о выполнении госбюджета 2021 года."Так что нас ожидают очень интересные и интенсивные дискуссии", - заявил Папуашвили.Осенняя сессия парламента десятого созыва будет довольно насыщенной с учетом того, что в законодательном органе работают примерно десять рабочих групп над выполнением 12 рекомендаций Евросоюза. Инициирование и рассмотрение подготовленных ими законопроектов планируется именно с сентября."В плане выполнения 12 рекомендаций уже инициированы законопроекты", - заявил Папуашвили.Кроме того, по словам спикера парламента, в связи с отбором Народного защитника инициированы поправки в регламент и на текущей неделе они также будут рассмотрены. Также будет рассмотрен пакет законопроектов в связи с присоединением Грузии к Единой зоне платежей в евро (SEPA)."Это тоже часть нашего сближения с Евросоюзом", - отметил Папуашвили.Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.Правящая партия работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп.

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