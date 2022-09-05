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Стоимость частных детских садов в Европе
Стоимость частных детских садов в Европе
Глобальный исследовательский портал Numbeo публикует мировой рейтинг стоимости полного дня в частных детских садах в европейских столицах 05.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-05T20:38+0400
2022-09-05T20:38+0400
2022-09-05T20:38+0400
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детский сад
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Услугами частных детских, как правило, пользуются семьи, которые не смогли зарегистрировать своих детей в государственные учреждения, а также те, кто по тем или иным причинам предпочитают платное дошкольное образование.Так, согласно рейтингу Numbeo, самое дорогое дошкольное образование в Берне, Амстердаме и Лондоне. В инфографике Sputnik Литва вы узнаете, во сколько обойдется частный детский сад в европейских столицах.Что касается Тбилиси, то средняя стоимость частных садов в месяц - порядка 180 долларов. По данным на конец декабря 2021 года, всего в Грузии насчитывается около 1 тысячи детских садов. При этом, ежегодно их число увеличивается.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, общество, numbeo, детский сад, инфографика, инфографика
в мире, общество, numbeo, детский сад, инфографика, инфографика
Стоимость частных детских садов в Европе
Глобальный исследовательский портал Numbeo публикует мировой рейтинг стоимости полного дня в частных детских садах в европейских столицах
Услугами частных детских, как правило, пользуются семьи, которые не смогли зарегистрировать своих детей в государственные учреждения, а также те, кто по тем или иным причинам предпочитают платное дошкольное образование.
Так, согласно рейтингу Numbeo, самое дорогое дошкольное образование в Берне, Амстердаме и Лондоне. В инфографике Sputnik Литва
вы узнаете, во сколько обойдется частный детский сад в европейских столицах.
Что касается Тбилиси, то средняя стоимость частных садов в месяц - порядка 180 долларов. По данным на конец декабря 2021 года, всего в Грузии насчитывается около 1 тысячи детских садов. При этом, ежегодно их число увеличивается.