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Стоимость частных детских садов в Европе

Стоимость частных детских садов в Европе

Глобальный исследовательский портал Numbeo публикует мировой рейтинг стоимости полного дня в частных детских садах в европейских столицах 05.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-05T20:38+0400

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Услугами частных детских, как правило, пользуются семьи, которые не смогли зарегистрировать своих детей в государственные учреждения, а также те, кто по тем или иным причинам предпочитают платное дошкольное образование.Так, согласно рейтингу Numbeo, самое дорогое дошкольное образование в Берне, Амстердаме и Лондоне. В инфографике Sputnik Литва вы узнаете, во сколько обойдется частный детский сад в европейских столицах.Что касается Тбилиси, то средняя стоимость частных садов в месяц - порядка 180 долларов. По данным на конец декабря 2021 года, всего в Грузии насчитывается около 1 тысячи детских садов. При этом, ежегодно их число увеличивается.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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в мире, общество, numbeo, детский сад, инфографика, инфографика