https://sputnik-georgia.ru/20220905/summa-vydannykh-agrokreditov-v-gruzii-prevysila-130-millionov-lari-270053771.html

Сумма выданных агрокредитов в Грузии превысила 130 миллионов лари

Сумма выданных агрокредитов в Грузии превысила 130 миллионов лари

Целью кредитов является покрытие затрат на посев и посадку сельскохозяйственных однолетних культур, а также закупку удобрений 05.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-05T07:01+0400

2022-09-05T07:01+0400

2022-09-05T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. В Грузии для поддержки выращивания однолетних культур в рамках госпроекта "Льготный агрокредит" выдан 8 651 кредит на сумму 131,4 миллиона лари (45,5 миллиона долларов) с 22 марта по настоящее время, говорится в сообщении Агентства развития села.Агентство осуществляет софинансирование 12-месячной процентной ставки кредита в рамках проекта "Льготный агрокредит" по ставке 9% годовых.Целью кредитов является покрытие затрат на посев и посадку сельскохозяйственных однолетних культур, закупку пестицидов, органических и минеральных удобрений, биопрепаратов для растений, горюче-смазочных материалов для техники, а также финансирование расходов по найму рабочей силы и сельскохозяйственной техники.Кредитом могут воспользоваться граждане Грузии, индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Грузии, кроме государственных и муниципальных предприятий.В рамках программы финансовые учреждения будут выдавать кредиты до 31 октября 2022 года.По информации Агентства, кредиты направлены на снижение стоимости оборотных средств для выращивания однолетних культур и предоставление фермерам возможности выращивать более качественную сельскохозяйственную продукцию.

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