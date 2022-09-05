https://sputnik-georgia.ru/20220905/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-5-do-11-sentyabrya-270081419.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 5 до 11 сентября

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 5 до 11 сентября

После изнуряющей жары в Тбилиси наступит долгожданное похолодание 05.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-05T10:24+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Синоптики прогнозируют временами осадки в Тбилиси на текущей неделе, температура воздуха в столице Грузии также сравнительно понизится.В понедельник, 5 сентября, в столице будет преимущественно ясно, однако во второй половине ожидается дождь с грозой. Температура воздуха поднимется максимум до 32 градусов.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с, а временами может усилиться до 17 – 22 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:28.Во вторник, 6 сентября, в Тбилиси днем будет преимущественно ясно, однако ночью ожидается облачность и слабый дождь. Восход солнца будет в 06:31. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 18 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 27 градусов тепла.Ветер будет дуть со скоростью 10-15 м/с, временами может усилиться до 17-22 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:26.В среду, 7 сентября, в Тбилиси будет преимущественно облачно. Восход солнца будет в 06:32. Минимальная температура воздуха ночью составит 17 градуса тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 23 градусов тепла.Скорость ветра составит 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:25.В четверг, 8 сентября, в столице Грузии будет частично облачно. Восход солнца будет в 06:33. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 20 градусов, а днем поднимется максимум до 36 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:23.В пятницу, 9 сентября, в Тбилиси будет преимущественно облачно. Восход солнца будет в 06:34. Минимальная температура воздуха ночью составит 17 градусов, а днем ожидается максимум 28 градусов выше нуля.Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:21.В субботу, 10 сентября, в Тбилиси будет преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 06:35. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов, днем воздух прогреется максимум до 29 градусов.Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:19.В воскресенье, 11 сентября, в столице Грузии погода будет солнечной и ясной. Восход солнца будет в 06:36. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов, а днем поднимется максимум до 30 градусов.Скорость ветра составит 10-15 м/с. Закат в столице будет в 19:18.

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