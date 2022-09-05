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Ущерб от наводнений подсчитывают в Пакистане

Ущерб от наводнений подсчитывают в Пакистане

На прошлой неделе власти Пакистана объявили в стране чрезвычайное положение и призвали другие страны и международные организации оказать всю возможную помощь 05.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Согласно предварительным оценкам правительства Пакистана, ущерб от наводнения в стране может составить от 10 до 12,5 миллиарда долларов, сообщает телеканал Geo.В результате продолжающихся в середины июня муссонных дождей и наводнений в Пакистане погибли около 1,3 тысячи человек, более 2 тысяч ранены. Большая часть страны остается затопленной, особенно провинции Белуджистан, Хайбер-Пахтунхва и Синд. Не менее 1,46 миллиона домов были частично или полностью повреждены, погибли более 736 тысяч голов скота, передает РИА Новости.Как сообщили телеканалу источники в правительстве, ожидается, что рост ВВП будет сокращен с 5% до 2% в текущем финансовом году.На прошлой неделе власти Пакистана объявили в стране чрезвычайное положение и призвали другие страны и международные организации оказать всю возможную помощь. По данным управления, за последние 30 лет в Пакистане в среднем выпадало 134 миллиметра осадков, а в этом году - 388,7 миллиметра. Правительство Пакистана заявляло, что от наводнений пострадали более 33 миллионов жителей, то есть каждый седьмой пакистанец.

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