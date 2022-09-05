https://sputnik-georgia.ru/20220905/uscherb-not-navodneniy-podschityvayut-v-pakistane-270079376.html
Ущерб от наводнений подсчитывают в Пакистане
Ущерб от наводнений подсчитывают в Пакистане
На прошлой неделе власти Пакистана объявили в стране чрезвычайное положение и призвали другие страны и международные организации оказать всю возможную помощь 05.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-05T08:02+0400
2022-09-05T08:02+0400
2022-09-05T08:20+0400
в мире
новости
происшествия
пакистан
наводнение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1d/269868890_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d4d7b0f98cf548e57d66befcc98e8196.jpg
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Согласно предварительным оценкам правительства Пакистана, ущерб от наводнения в стране может составить от 10 до 12,5 миллиарда долларов, сообщает телеканал Geo.В результате продолжающихся в середины июня муссонных дождей и наводнений в Пакистане погибли около 1,3 тысячи человек, более 2 тысяч ранены. Большая часть страны остается затопленной, особенно провинции Белуджистан, Хайбер-Пахтунхва и Синд. Не менее 1,46 миллиона домов были частично или полностью повреждены, погибли более 736 тысяч голов скота, передает РИА Новости.Как сообщили телеканалу источники в правительстве, ожидается, что рост ВВП будет сокращен с 5% до 2% в текущем финансовом году.На прошлой неделе власти Пакистана объявили в стране чрезвычайное положение и призвали другие страны и международные организации оказать всю возможную помощь. По данным управления, за последние 30 лет в Пакистане в среднем выпадало 134 миллиметра осадков, а в этом году - 388,7 миллиметра. Правительство Пакистана заявляло, что от наводнений пострадали более 33 миллионов жителей, то есть каждый седьмой пакистанец.
пакистан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1d/269868890_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0c00086d238e7b0105486edcf73bf040.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, происшествия, пакистан, наводнение
в мире, новости, происшествия, пакистан, наводнение
Ущерб от наводнений подсчитывают в Пакистане
08:02 05.09.2022 (обновлено: 08:20 05.09.2022)
На прошлой неделе власти Пакистана объявили в стране чрезвычайное положение и призвали другие страны и международные организации оказать всю возможную помощь
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Согласно предварительным оценкам правительства Пакистана, ущерб от наводнения в стране может составить от 10 до 12,5 миллиарда долларов, сообщает телеканал Geo.
В результате продолжающихся в середины июня муссонных дождей и наводнений в Пакистане погибли около 1,3 тысячи человек, более 2 тысяч ранены. Большая часть страны остается затопленной, особенно провинции Белуджистан, Хайбер-Пахтунхва и Синд. Не менее 1,46 миллиона домов были частично или полностью повреждены, погибли более 736 тысяч голов скота, передает РИА Новости
.
"Комитет высокого уровня с участием представителей министерства финансов, министерства планирования, государственного банка Пакистана, федерального совета по доходам и других оценил, что бедность и безработица многократно возросли, увеличившись с 21,9% до более чем 36%", - сообщает телеканал.
Как сообщили телеканалу источники в правительстве, ожидается, что рост ВВП будет сокращен с 5% до 2% в текущем финансовом году.
На прошлой неделе власти Пакистана объявили в стране чрезвычайное положение и призвали другие страны и международные организации оказать всю возможную помощь. По данным управления, за последние 30 лет в Пакистане в среднем выпадало 134 миллиметра осадков, а в этом году - 388,7 миллиметра. Правительство Пакистана заявляло, что от наводнений пострадали более 33 миллионов жителей, то есть каждый седьмой пакистанец.