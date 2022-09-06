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Двадцать выстрелов из автомата: жители Грузии жестоко расправились с односельчанином
Двадцать выстрелов из автомата: жители Грузии жестоко расправились с односельчанином
Подсудимые на почве конфликта произвели до 20 выстрелов выстрелов по машине односельчанина 06.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-06T19:21+0400
2022-09-06T19:21+0400
2022-09-06T19:21+0400
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Руставский городской суд признал трех подсудимых виновными в умышленном убийстве и попытке умышленного убийства односельчан при отягчающих обстоятельствах и приговорил каждого к 19 годам тюрьмы.Подсудимые были признаны виновными еще по двум статьям УК Грузии - "незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия, боеприпасов" и "умышленном повреждении чужого имущества".На суде было установлено, что 20 декабря 2021 года в селе Каратакла Гардабанского района подсудимые на почве конфликта произвели до 20 выстрелов из автоматического оружия по машине односельчанина. После чего скрылись с места происшествия.Пострадавший скончался в больнице от ранений, полученных в результате стрельбы. Еще одному человеку, находившемуся на месте происшествия, удалось выжить.Обвиняемые были задержаны на следующий день после совершения преступления - 21 декабря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, новости, грузия, гардабани, тбилиси, гардабанский район, руставский городской суд
происшествия, новости, грузия, гардабани, тбилиси, гардабанский район, руставский городской суд
Двадцать выстрелов из автомата: жители Грузии жестоко расправились с односельчанином
Подсудимые на почве конфликта произвели до 20 выстрелов выстрелов по машине односельчанина
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Руставский городской суд признал трех подсудимых виновными в умышленном убийстве и попытке умышленного убийства односельчан при отягчающих обстоятельствах и приговорил каждого к 19 годам тюрьмы.
Подсудимые были признаны виновными еще по двум статьям УК Грузии - "незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия, боеприпасов" и "умышленном повреждении чужого имущества".
На суде было установлено, что 20 декабря 2021 года в селе Каратакла Гардабанского района подсудимые на почве конфликта произвели до 20 выстрелов из автоматического оружия по машине односельчанина. После чего скрылись с места происшествия.
Пострадавший скончался в больнице от ранений, полученных в результате стрельбы. Еще одному человеку, находившемуся на месте происшествия, удалось выжить.
Обвиняемые были задержаны на следующий день после совершения преступления - 21 декабря.