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Двадцать выстрелов из автомата: жители Грузии жестоко расправились с односельчанином

Двадцать выстрелов из автомата: жители Грузии жестоко расправились с односельчанином

Подсудимые на почве конфликта произвели до 20 выстрелов выстрелов по машине односельчанина 06.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-06T19:21+0400

2022-09-06T19:21+0400

2022-09-06T19:21+0400

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Руставский городской суд признал трех подсудимых виновными в умышленном убийстве и попытке умышленного убийства односельчан при отягчающих обстоятельствах и приговорил каждого к 19 годам тюрьмы.Подсудимые были признаны виновными еще по двум статьям УК Грузии - "незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия, боеприпасов" и "умышленном повреждении чужого имущества".На суде было установлено, что 20 декабря 2021 года в селе Каратакла Гардабанского района подсудимые на почве конфликта произвели до 20 выстрелов из автоматического оружия по машине односельчанина. После чего скрылись с места происшествия.Пострадавший скончался в больнице от ранений, полученных в результате стрельбы. Еще одному человеку, находившемуся на месте происшествия, удалось выжить.Обвиняемые были задержаны на следующий день после совершения преступления - 21 декабря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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