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Еврейский календарь праздников и постов на 5783 год

Еврейский календарь праздников и постов на 5783 год

Новый год, по еврейскому календарю, начинается в первый день месяца Тишрей - в 2022-м он выпадает на 26 сентября

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По еврейскому летоисчислению наступающий Новый год знаменует наступление 5783 года, который в григорианском календаре соответствует 2022-2023 годам.О еврейских праздниках, постах и важных событиях, а также об их датах как в иудейском, так и григорианском календаре по месяцам на предстоящий год, читайте в Sputnik Грузия.Еврейский календарьЕврейский календарь, как верят иудеи, ведет отсчет с 7 октября 3761 года до нашей эры - с момента сотворения мира, который называют Эрой от Адама.С библейских времен, месяцы и годы еврейского календаря определяются солнечными и лунными циклами, соответственно, на продолжительность года влияют оба небесных тела.Год, по еврейскому календарю, делится на 12 месяцев, которые в разные годы соответствуют различным месяцам григорианского календаря. В соответствии с Торой, дни в еврейском календаре считаются от заката до заката, поэтому все праздники отмечать начинают накануне с заходом солнца.А вот большинство постов в указанном календаре начинаются в день на рассвете, за исключением 9 Ава и Йом-Кипура – в эти дни верующие начинают поститься накануне с заходом солнца.Пост, выпавший на субботу, переносят на другой день, так как Шабат – седьмой день недели, который по сути является у евреев праздником.Еврейский Новый годМесяц Тишрей – первый месяц гражданского и седьмой библейского года в еврейском календаре, который по григорианскому календарю приходится на сентябрь-октябрь.Еврейский Новый год или Рош а-Шана начинается 1 числа месяца Тишрей (26 сентября) и длится два дня. Это один из важных еврейских праздников, в который предопределяются судьбы и события на предстоящие 12 месяцев.День траураСразу после празднования Еврейского Нового года 3 Тишрея (28 сентября) отмечают пост Гедалии - один из четырех постов, установленных в память о разрушении Храма. Это день траура - пост соблюдают от восхода солнца до появления первых звезд, в этот период ничего не едят и ничего не пьют.День искупления и Высшего судаЙом-Киппур празднуют 10 Тишрея (5 октября) – в этот день верующим отпускаются грехи и утверждается приговор, вынесенный Господом каждому на предстоящие 12 месяцев. Пост завершает "десять дней покаяния", которые начинаются в Судный день.Праздник шалашейПраздник Суккот или "Праздник шалашей" начинается 15 Тишрея (10 октября) и длится семь дней – он установлен в память о сорокалетнем странствовании еврейского народа по пустыне на пути в Землю обетованную из Египта.Череду осенних еврейских праздников завершает Шмини Ацерет (17 октября). Тора особо выделяет восьмой день от начала празднования Суккот. Евреи заканчивают в этот день ежегодный цикл чтения Торы и начинают с начала.Праздник свечейХанука или праздник свечей, по еврейскому календарю, начинается 25 числа месяца Кислев (19 декабря) и длится восемь дней.Праздник отмечают в память о великом чуде, которое произошло при повторном освящении Храма во II веке до нашей эры в древнем Израиле после победы еврейских повстанцев над войсками селевкидского царя Антиоха.Пост 10 ТеветаПост в память о несчастьях, постигших Израиль 8, 9 и 10 Тевета (3 января 2023), по еврейскому календарю, верующие соблюдают 10 числа этого месяца. Пост установлен в память о разрушении Храма - с утра до вечера евреи воздерживаются от еды и питья.Осаду Иерусалима Вавилонский царь Навуходоносор начал именно 10 Тевета 424 до нашей эры - осада завершилась через два с половиной года разрушением города, сожжением Храма и высылкой евреев в Вавилон.Самый веселый праздникПраздник Пурим, по еврейскому календарю, отмечают 14 числа месяца Адар (7 марта 2023). Название праздник получил от древнеперсидского слова "pur" ("жребий") – его установили в память о чудесном спасении евреев более 2400 лет назад в Персидском царстве во время правления царя Ахашвероша (Артаксеркс).История возникновения первого всенародного праздника подробно описана в одной из ветхозаветных книг. Взрослые иудеи могут в Пурим не ограничивать себя в употреблении спиртного, а детям разрешают бегать и шуметь в синагоге.Пост ЭстерПразднику предшествует день траура - Пост Эстер. По еврейскому календарю пост соблюдают 13 Адара (6 марта 2023). Он длится с рассвета до наступления сумерек в канун праздника Пурим. Это дополнительный пост в память о разрушении Храма.Еврейская ПасхаПесах или еврейская Пасха, посвященная самому главному событию библейской истории - Исходу иудеев из Египта, считается началом истории еврейского народа. Это одно из самых важных событий в еврейской культуре. Праздник, по еврейскому календарю, ежегодно начинают отмечать 15 Нисана (6 апреля 2023). В Израиле Песах длится неделю, а за его пределами – восемь дней.Пост первенцевЕврейской Пасхе предшествует пост первенцев – верующие его соблюдают 14 Нисана (5 апреля 2023) в память о чудесном спасении евреев-первенцев от последней, десятой египетской казни, которую Всевышний обрушил перед исходом евреев на Египет.День памяти и траураЙом ха-Шоа — День Катастрофы — национальный день памяти и траура в Израиле и за его пределами. Праздник установили в 1951-м и отмечают 27 Нисана (18 апреля 2023). В праздник вспоминают евреев, пострадавших от нацистов во время Второй мировой войны.День независимости ИзраиляЙом ха-Ацмаут или День независимости Израиля — главный государственный праздник, по еврейскому календарю, отмечают 5 Ияра (26 апреля 2023). Если праздник выпадает на пятницу или субботу, его переносят на предыдущий четверг.Лаг ба-ОмерЛаг ба-Омер - древнейший еврейский праздник, с которым связано много легенд и преданий. По еврейском календарю, праздник отмечают 18 Ияра (9 мая 2023).День ИерусалимаЙом-Йерушалаим празднуют 28 Ияра (19 мая 2023) – праздник установили в честь воссоединения Иерусалима после шестидневной войны (1967), в ходе которой впервые за две тысячи лет был установлен контроль над священными местами – Храмовой горой и Стеной плача.Праздник дарования ТорыШавуот - один из трех главных иудейских храмовых праздников, по еврейскому календарю отмечают 6 Сивана (26 мая 2023). Предание повествует, что именно в этот день Моисей получил на горе Синай скрижали Завета с десятью заповедями, поэтому главным событием праздника является слушание Десяти Заповедей.Месяц ТаммузПост 17-го Таммуза (6 июля 2023) установлен в память о разрушении Храма. Траурный пост связан с тем, что вавилонский царь Навуходоносор 10 Тевета начал осаду Иерусалима, а 17 Таммуза его солдаты проломили городскую стену.Самый траурный деньПост 9 Ава (27 июля 2023) – для еврейского народа самый траурный день, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы. Верующие проводят этот день в молитвах и соблюдают строгий пост. Начинают пост 8 Ава до захода солнца и заканчивают 9 Ава после появления звезд на небе. Это единственный день в году, когда евреи не имеет права изучать Тору.Материал подготовлен на основе открытых источников

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еврейский календарь праздников и постов на 5783 год