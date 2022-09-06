https://sputnik-georgia.ru/20220906/informatsionnaya-voyna-s-zapadom-zakharova-i-kiselev-na-sessii-vef---video-270143794.html

Информационная война с Западом: Захарова и Киселев на сессии ВЭФ - видео

Информационная война с Западом: Захарова и Киселев на сессии ВЭФ - видео

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила на сессии "Многоликость истины: как победить в информационной войне?" VII Восточного... 06.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-06T14:37+0400

2022-09-06T14:37+0400

2022-09-06T14:37+0400

видео

мультимедиа

россия

дмитрий киселев

мария захарова

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Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев также принял участие в дискуссии "Многоликость истины: как победить в информационной войне?" на Восточном экономическом форуме.Как заявила на встрече Мария Захарова, информационная война – это не только распространение фейков, но проведение "глобальной инсценировки", которая выдается за политику. Какие цели у Запада в информационной войне? Каким образом работает пропаганда в зарубежных СМИ? Как противостоять агрессивной политике западных стран? Смотрите видео.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, россия, дмитрий киселев, мария захарова, видео