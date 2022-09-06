https://sputnik-georgia.ru/20220906/informatsionnaya-voyna-s-zapadom-zakharova-i-kiselev-na-sessii-vef---video-270143794.html
Информационная война с Западом: Захарова и Киселев на сессии ВЭФ - видео
Информационная война с Западом: Захарова и Киселев на сессии ВЭФ - видео
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила на сессии "Многоликость истины: как победить в информационной войне?" VII Восточного... 06.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-06T14:37+0400
2022-09-06T14:37+0400
2022-09-06T14:37+0400
видео
мультимедиа
россия
дмитрий киселев
мария захарова
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Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев также принял участие в дискуссии "Многоликость истины: как победить в информационной войне?" на Восточном экономическом форуме.Как заявила на встрече Мария Захарова, информационная война – это не только распространение фейков, но проведение "глобальной инсценировки", которая выдается за политику. Какие цели у Запада в информационной войне? Каким образом работает пропаганда в зарубежных СМИ? Как противостоять агрессивной политике западных стран? Смотрите видео.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, россия, дмитрий киселев, мария захарова, видео
видео, мультимедиа, россия, дмитрий киселев, мария захарова, видео
Информационная война с Западом: Захарова и Киселев на сессии ВЭФ - видео
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила на сессии "Многоликость истины: как победить в информационной войне?" VII Восточного экономического форума
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев также принял участие в дискуссии "Многоликость истины: как победить в информационной войне?" на Восточном экономическом форуме.
Как заявила на встрече Мария Захарова, информационная война – это не только распространение фейков, но проведение "глобальной инсценировки", которая выдается за политику.
Какие цели у Запада в информационной войне? Каким образом работает пропаганда в зарубежных СМИ? Как противостоять агрессивной политике западных стран? Смотрите видео.