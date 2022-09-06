https://sputnik-georgia.ru/20220906/konferentsiya-makkeyna-v-tbilisi---glava-gruzinskoy-mechty-osudil-uchastnikov-vstrechi--270148627.html
Конференция Маккейна в Тбилиси - глава "Грузинской мечты" осудил участников встречи
Конференция Маккейна в Тбилиси - глава "Грузинской мечты" осудил участников встречи
Наряду с грузинскими политиками участие в форуме принимают американские эксперты, дипломаты и депутаты Европарламента 06.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-06T17:01+0400
2022-09-06T17:01+0400
2022-09-06T17:01+0400
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Участники Тбилисской международной конференции разжигают поляризацию в Грузии, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на брифинге.Лидеры правящей партии ранее отказались от участия в конференции, которая проводится ежегодно с 2014 года. Ее организуют Институт международного лидерства Маккейна, Институт Джорджа Буша и "Центр исследований экономической политики" (EPRC). Наряду с грузинскими политиками, участие в форуме принимают американские эксперты, дипломаты и депутаты Европарламента.В этом году конференция проводится в Тбилиси 5-6 сентября и посвящена ситуации на Украине. Среди участников есть западные политики, которые резко критикуют власти Грузии. В их числе европарламментарий Виола фон Крамон, которая в понедельник заявила, что всем странам, которые хотят стать членами Евросоюза, необходима деолигархизация.Крамон считает, что у Грузии есть эта проблема. Она также отметила, что развивающиеся за последнее время события в Грузии вызывают тревогу. По ее словам, в плане демократии нежелательно иметь в стране такого богатого бизнесмена, как Бидзина Иванишвили, который влияет на всю структуру.В ответ исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Калаздзе назвал врагами Грузии тех европарламентариев, которые говорят о деолигархизации. При этом Каладзе отметил, что Иванишвили является меценатом, который внес огромный вклад в развитие Грузии.Деолигархизация является одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Ранее этот статус получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что нет ни единого факта его участия в грузинской политике. По словам Гарибашвили, главным "доказательством" олигархического правления в Грузии называют лишь то обстоятельство, что он и несколько передовых членов правящей команды пришли в политику благодаря Иванишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, новости, грузия, ираклий кобахидзе, джордж буш, бидзина иванишвили, украина, тбилиси, молдова, sputnik, европарламент
политика, новости, грузия, ираклий кобахидзе, джордж буш, бидзина иванишвили, украина, тбилиси, молдова, sputnik, европарламент
Конференция Маккейна в Тбилиси - глава "Грузинской мечты" осудил участников встречи
Наряду с грузинскими политиками участие в форуме принимают американские эксперты, дипломаты и депутаты Европарламента
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Участники Тбилисской международной конференции разжигают поляризацию в Грузии, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на брифинге.
Лидеры правящей партии ранее отказались от участия в конференции, которая проводится ежегодно с 2014 года. Ее организуют Институт международного лидерства Маккейна, Институт Джорджа Буша и "Центр исследований экономической политики" (EPRC). Наряду с грузинскими политиками, участие в форуме принимают американские эксперты, дипломаты и депутаты Европарламента.
"Вы видите конференцию Маккейна и присутствующих там лиц. Если кто-то в Грузии и разжигает поляризацию, то абсолютно все там представлены. Почему радикализм и направленные к поляризации шаги представляются как норма - я не знаю. У нас, безусловно, также будет реакция на это", - заявил Кобахидзе.
В этом году конференция проводится в Тбилиси 5-6 сентября и посвящена ситуации на Украине. Среди участников есть западные политики, которые резко критикуют власти Грузии. В их числе европарламментарий Виола фон Крамон, которая в понедельник заявила, что всем странам, которые хотят стать членами Евросоюза, необходима деолигархизация.
Крамон считает, что у Грузии есть эта проблема. Она также отметила, что развивающиеся за последнее время события в Грузии вызывают тревогу. По ее словам, в плане демократии нежелательно иметь в стране такого богатого бизнесмена, как Бидзина Иванишвили, который влияет на всю структуру.
В ответ исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Калаздзе назвал врагами Грузии тех европарламентариев, которые говорят о деолигархизации. При этом Каладзе отметил, что Иванишвили является меценатом, который внес огромный вклад в развитие Грузии.
Деолигархизация является одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Ранее этот статус получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что нет ни единого факта его участия в грузинской политике. По словам Гарибашвили, главным "доказательством" олигархического правления в Грузии называют лишь то обстоятельство, что он и несколько передовых членов правящей команды пришли в политику благодаря Иванишвили.