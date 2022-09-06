https://sputnik-georgia.ru/20220906/kornev-chto-rossiya-pokazhet-na-mezhdunarodnoy-oboronnoy-vystavke-v-baku-270139773.html

Корнев: что Россия покажет на международной оборонной выставке в Баку?

Корнев: что Россия покажет на международной оборонной выставке в Баку?

Российское оружие и военная техника считаются одними из лучших и наиболее востребованных в мире, ведь за меньшие деньги покупатель получает максимум, считает... 06.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-06T13:36+0400

2022-09-06T13:36+0400

2022-09-06T13:36+0400

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За что такие покупатели, как Китай и Индия, ценят российское вооружение? Что Россия покажет на международная оборонная выставка в Баку? На эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" отвечает независимый военный эксперт, автор проекта "MilitaryRussia.ru" Дмитрий Корнев.

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